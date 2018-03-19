В Уфе девятиклассница родила второго ребенка

Чего еще ожидать от 15-летней Полины (имя изменено. — Прим. ред.) в отделе образования Уфы уже не знают. В 14 лет девочка родила первенца, а нынче стало известно, что у нее родился, правда преждевременно, второй ребенок.

В ситуации разбирался корреспондент Ufa1.

Вместо экзаменов — вторые роды

Новость о 15-летней школьнице, в прошедшие выходные родившей ребенка, показалась поначалу невероятной — ведь не в средние века живем! Но все оказалось правдой: 17 марта ученица школы Советского района родила малыша. Источник Ufa1 в правоохранительных органах рассказал, что мальчик родился уже мертвым, ничем помочь младенцу врачи не могли.

Но еще невероятнее оказалось то, что для девятиклассницы Полины это уже вторые роды. История молодой мамы началась в прошлом году, когда она училась в восьмом классе. Как пояснили в районном отделе образования, матери у девочки нет, воспитывал ее как мог отец. Это получалось у него откровенно плохо: ни вкусняшек дома, ни тепла, ни ласки. А пару лет назад Полину и вовсе поставили на учет в полицию за кражу.

Первый ребенок Полины — здоровый малыш

Зимой 2017 года учителя заметили растущий живот восьмиклассницы и ее изменившееся поведение — девочка стала прогуливать уроки, часто плакала. Чуть позже выяснилось, что девочка беременна. Отцом ребенка оказался ее 22-летний знакомый. Юноша сперва отнекивался, но, когда в отношении него возбудили уголовное дело за совращение малолетней и даже на два месяца отправили в тюрьму, сдался. И даже сделал молодой маме предложение.

До свидания, алгебра

Первенец Поли родился, когда девушке было всего 14. Сейчас это бойкий и веселый малыш. Молодая мать живет с отцом ребенка, но с младенцем на руках ей не до школы.

— Она сейчас в девятом классе, учителя ходят к ней домой, но она совершенно не желает учиться. Как будет заканчивать девятый класс — непонятно. В прошлом году она еще как-то проявляла интерес, сейчас совсем на учебу не обращает внимания, — рассказал Ufa1 начальник отдела образования Советского района Уфы Ильгиз Хайруллин.

Полина, как пояснили в отделе, от учителей едва ли не прячется.

К школьнице на дом тут же выехала бригада скорой

На учете в консультации не была

По словам представителей отдела образования, молодая семья — неблагополучная, денег ни на что не хватает. В данной ситуации, увы, неудивительно. Да еще и вторая беременность нарисовалась. Ребенок, конечно, был желанный. Вот только выносить его молодая мама не смогла — на сроке 35 недель у нее начались преждевременные роды. Вероятнее всего, про обязательное наблюдение беременных в женской консультации, где могли выявить патологию плода, девочка даже не знала — подсказать-то ей некому.

— У Поли побывала и полиция, и врачи, и представители школы. Проводим проверку. Школьница здорова, жива, сама не пострадала, — добавили в отделе образования.

Ufa1 направил запрос директору учебного заведения, к которому была прикреплена девушка с просьбой пояснить ситуацию.

Любовные отношения «Взрослый + ребенок»

Детский психолог Мария Наймушина считает, что сексуальные отношения в подростковом возрасте начинаются из-за желания восполнить недостаток тепла, признания и нежности дома.

— Решение родителей «просто взять и запретить», вероятнее всего, встретит у ребенка мощную реакцию протеста. Ведь в этих отношениях он/она получает действительно важные и жизненно необходимые вещи. Им нравится чувствовать, что их ценят, любят, замечают их уникальность, готовы утешить, обнять и убаюкать, — пояснила Ufa1 психолог Мария Наймушина.

При этом эксперт считает, что есть подростки, которые действительно вступают в отношения осознанно, опираясь на жизненный опыт, когда их степень психологической, физиологической зрелости близка ко взрослой. Но такие случаи редки, и психолог считает их исключением из общих правил.