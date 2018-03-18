Правозащитница Татьяна Загородняя голосовала с приподнятым настроением

Защитница прав детей в Саратовской области побывала на выборах вместе со своей мамой.

Об этом Татьяна Загородняя написала на своей странице в Facebook.

— Потом пошли на часовую прогулку со скандинавскими палками. В наши поля на Юго—Востоке. Прогулялись вместе с лыжниками. Мимо проходили две лыжницы, одна из которых сказала другой: «Нашли время для голосования, отдыхать надо в этот день». Другая говорит: «Нет, все равно пойду». Я улыбнулась. Одни ищут причины, чтобы не пойти, другие ищут возможность отдать свой голос. Это очень, очень важно, и пусть на меня прольется дождь из гнева и скепсиса. Но это мой выбор. И я рада, что это выбор моей мамы и моих детей. Просто пойти и отдать свой голос за будущее страны. А потом пойти на часовую активную прогулку за будущим своего здоровья, — так описала свое видение выборов известная саратовская общественница, защищающая права несовершеннолетних.