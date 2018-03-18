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В Саратовской области младенец захлебнулся во время купания с мамой
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В Саратовской области младенец захлебнулся во время купания с мамой 

Новости Саратова 20 часов назад
Фото: Новости Саратова
Трагедия в Балакове разыгралась с 4-месячным малышом.
Как сообщил «Новостям Саратова» источник в правоохранительных органах, балаковские следователи в данный момент проводят проверку информации о гибели малолетнего ребенка.
Напомним, что сегодня, 18 марта, малыш скончался в одном из лечебных учреждений города.
По словам следователей, 4-месячный ребенок захлебнулся в ванной во время купания с мамой. Вода попала в легкие младенца, а мама вызвала «скорую». Несмотря на то, что пострадавшего оперативно доставили в лечебное учреждение, спасти его жизнь так и не удалось.
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