Годовалые дети умеют логически мыслить

Ученые из Испании, Польши и Венгрии показали, что способность делать логические заключения проявляется у детей к 12 месяцам. Большинство исследователей считает необходимым условием логического мышления речь, которая развивается намного позже. С результатами исследования можно ознакомиться в журнале Science.

Логическое мышление предполагает способность получать новую информацию на основе имеющихся фактов. Более ранние исследования показывают, что оно появляется примерно к трем-пяти годам. Авторы последней статьи доказывают, что это происходит гораздо раньше.

В ходе экспериментов 144 детям, половине из которых было 12 месяцев, остальным — 19, показывали небольшие мультфильмы. Различные предметы, например, зонтик, цветок, динозавр и улыбающееся лицо, время от времени проплывали за темным экраном, так что только их верхняя, одинаковая у всех часть была видна. В какой-то момент один из объектов за экраном подхватывала чашка и выносила из-за экрана. Экран опускался, показывая, какой предмет оставался за ним, а потом чашка поворачивалась так, чтобы ребенок видел ее содержимое.

Тест был устроен таким образом, что в нем нарушался логичный ход событий. Скажем, за экраном прятался зонтик и лицо с улыбкой, что-то из этого подхватывала чашка. Экран отодвигался, за ним оказывался зонтик, очевидно, что в чашке должно было быть лицо, но там оказывался второй зонтик. Дети, вне зависимости от возраста, надолго задерживали взгляд на чашке, что психологи считают признаком удивления, реакцией на неожиданное событие. Одновременно ученые замечали, что, когда дети смотрели, как переворачивается чашка, их зрачки расширялись, что тоже говорит о повышенном внимании к событию.

Впрочем, не все исследователи согласны с выводами авторов статьи. Так, психолог из Калифорнийского университета в Дэвисе Лиза Оукс, считает, что обоснования ученых недостаточны: «Эти события очень сложные, и ребенку трудно следить за последовательностью действий и удерживать информацию в рабочей памяти. Возможно, интерпретация авторов верна, но она не единственная».