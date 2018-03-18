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Пришли на выборы всей семьей!
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Пришли на выборы всей семьей! 

Префектура Зеленоградского административного округа 19 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Житель 14 микрорайона Дмитрий Родин пришел голосовать с женой, сыном и дочкой:
— В детстве, помню, ходил с родителями на выборы, и запомнилось это как праздник. Хочу, чтобы и моим детям понравилось иметь активную жизненную позицию.
И, судя по серьезному, внимательному взгляду 7-летней дочки, которая сопровождала папу к урне для бюллетеней, дети видят в мероприятии не только воздушные шарики и значки, но и важную взрослую работу.
— Голосование идет более активно по сравнению с прошлыми годами, — сообщила заместитель председателя ИК№3172 Татьяна Прокофьева. — 18-летних избирателей, которые только что получили право избирать, явилось пока немного. Но это нормально, обычно они приходят после 18 часов.
А вот маленькая Оля на вопрос, что ей понравилось на выборах, ответила:
— Музыка!
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