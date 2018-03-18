Как справиться с травлей ребенка в школе

Ситуация более чем распространенная. В какой-то момент своей биографии ваш сын приходит домой с синяком под глазом или разбитым носом. Он что-то мычит и ничего не объясняет. Еще через несколько дней на спине вашего сына виден отпечаток чьей-то ноги. И опять мычание. Потом кто-то выкинул в окно его рюкзак. В другой раз вы видите его у школы, как он прячется за елкой от каких-то трех-четырех проходящих мимо мальчиков. Потом стоит перед зеркалом и обреченно разглядывает свои мышцы. Или начинает метать отвертку в висящий на стене пиджак. Ваше терпение иссякает. Вы понимаете, что надо что-то делать. Дальше родители обычно действуют по одному из следующих сценариев.

ДЛЯ НАЧАЛА ПОГОВОРИТЕ С УЧИТЕЛЕМ. Можно, конечно, довести себя до белого каления, пойти в школу или даже не в школу и там создавать всем проблемы. Директору, завучу, классному руководителю, инспектору по делам несовершеннолетних, родителям этих мальчиков и т. д. Этот метод называется «методом скунса», то есть испортить всем столько крови, чтобы с тобой боялись связываться. Это хороший метод со взрослой точки зрения, но я в него не очень верю. Рейтинг вашего сына в классе будет ниже плинтуса. Родитель не может защищать ребенка постоянно. Если вы все же решите действовать по этому методу, лучше не поднимать сразу шума, а доброжелательно поговорить с классным руководителем, а уже через него — с родителями тех учеников, которые создают вам проблемы.

КОГДА УЙДЕТ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА. Выходом из ситуации может стать переход в другую школу. Иногда на новом месте проблема исчезает, но гарантий нет. В новом коллективе поначалу очень сложно и тоже нередко приходится драться, особенно мальчику. Да и девочки тоже часто бывают не сахар. Травят обычно непохожих — слишком толстых, слишком умных, слишком трусливых, слишком слабых, слишком болтливых, с завышенной самооценкой, слишком обидчивых… В общем, человек обязательно должен быть чем-то маркирован с точки зрения подросткового коллектива, а это сохраняется и на новом месте.

В любом случае, если вы решите выбрать новую школу, эта школа должна отличаться от вашей теперешней по какому-то главному показателю. Например, в гимназиях дерутся редко. Там ориентированы на учебу и социальные успехи, но дружбы обычно меньше и отношения в классе сложнее. Чем жестче и требовательнее учитель в «началке», тем сложнее потом у него класс в средней и старшей школе, особенно если учитель был авторитарен и сильно давил.

У мягких учителей успеваемость похуже, но атмосфера в классе гораздо лучше. Так что выбирайте. Если школа для вашего ребенка слишком сильная и его травят потому, что он не справляется с учебой и слабее остальных учеников класса (а это как раз бывает в гимназиях), то можно поискать школу попроще или класс попроще. Здесь еще один важный момент, который я даже немного боюсь озвучивать. Примерно в половине случаев травли виноват учитель. Как это работает? Учителю бывает тяжело с определенными детьми. Эти дети не справляются, тормозят класс, ведут себя не так, не так пишут, опаздывают, медленно двигаются, не слышат с первого раза, портят показатели и вызывают сильное учительское раздражение. А у учителя (какой же учитель не любит это озвучивать?) детей в классе все-таки не один, а тридцать один! В результате учитель осознанно или нет обрушивает на этого ученика все волны своего сарказма. Он его буквально уничтожает день за днем. И такой ребенок нередко становится мишенью и для других детей тоже, особенно в младшей школе, когда авторитет учителя еще высок. Это совсем не значит, что это учитель плохой. Просто этот учитель НЕ ВАШ. Он и сам, может, ощущает свою неправоту, но ничего с собой поделать не может.

Ваш ребенок не его ребенок, он другой. И завуч вам тут не поможет, и директор. Нередко такие учителя считаются лучшими в школе по показателям успеваемости и чистым тетрадям, но они потому и лучшие, что уничтожают все инакомыслящее и не вписывающееся в их схему. В этом случае единственный работающий совет — это перевести ребенка в параллельный класс. Не стоит доказывать директору, что у него плохой учитель. Ну разве что в самом крайнем случае, но обычно директор тут будет не на вашей стороне.

НАУЧИТЕ ЗАЩИЩАТЬСЯ. Если виноват все же не учитель, а школа не младшая, а средняя, когда у мальчиков начинают уже поигрывать гормоны и ломаться голос, стоит научить ребенка давать сдачи, защищать себя. Отдать его в секцию бокса, борьбы. Папы обычно сторонники этого метода. Мамы — первых двух. Хотя бывают агрессивные мамы, которые не понимают разницы между серьезной проблемой и несерьезной.

Мы однажды видели маму, которая как елку трясла сына-второклассника, орала: «Тряпка! Дай ему сдачи! Убей его! Он в тебя шишкой кинул!» и показывала на какого-то маленького мальчика, который, прячась в кустах, показывал язык. По-моему, сын, которого трясли, боялся своей мамы сильнее, чем того злодея, что показывал ему язык из кустов.

Думаю, секция для мальчика может быть очень полезной, но надо учитывать один важный момент. Умение драться — вещь нужная, но одновременно и палка о двух концах. Тот, кто умеет драться, постоянно дерется.

Это как-то само собой получается. И тут надо очень следить, чтобы вы из жертвы не стали агрессорами. Юные боксеры и борцы-вольники чаще даже и не хотят ничего плохого, но вокруг них почему-то всегда ломаются носы и вылетают зубы. А директору школы не нравится, когда по коридору ходят побитые ученики. И классному руководителю не нравится.

И мамам из родительского комитета. Одно дело, когда помахали кулаками, оторвали пуговицу и разошлись без особых потерь, а другое дело — синяк под глазом у одноклассника или выбитый зуб. Неприятностей будет вагон и у школы, и у вас. И никто не будет разбираться, кто первый затеял драку. Поэтому выбирайте нормального спокойного тренера, а не адреналинового болванчика. Такого тренера, о котором говорят, что добрый, детей любит, возится с ними. Обычно — какой тренер, такие у него и ученики.

Еще есть хороший способ: просто научите ребенка подтягиваться. Мальчик, который подтягивается раз 10, никогда не относится к числу тех, кого обижают. Я учу подтягиваться уже много лет, и своих детей и чужих, и знаю, как быстро достичь результата. Заведите турник со шведской стенкой или просто турник, или трубу, и помогайте сыну подтягиваться. Подталкивайте снизу его ступню. Можно за пояс держать, но лучше подпирать снизу ступню. Так и вам легче дозировать силу, и ребенку удобнее. В таком режиме может подтянуться самый слабый ребенок. Делайте это каждый день. Вначале помогайте чуть больше, потом чуть меньше. Потом ребенок и сам сможет. Я так даже девочек всех подтягиваться учу. И часто лет до 11 девочки подтягиваются даже больше мальчиков.

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Емец Филолог и писатель, автор более 30 книг. Основные книжные серии: « Таня Гроттер », «Мефодий Буслаев». «Школа ныряльщиков». Проблемам родительства и многодетных семей посвящены книги «Бунт пупсиков», «День карапузов», «Таинственный Ктототам». Женат, отец семерых детей.

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