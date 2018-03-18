От бабушки ушёл: в день выборов на Южном Урале во время прогулки пропал ребёнок

В посёлке Плановый в Южноуральске ребёнок пропал во время прогулки. Неравнодушные горожане, увидев гуляющего без присмотра малыша, вызвали полицию. Родных мальчика нашли спустя два часа, теперь им грозит административная ответственность.

— Ребёнка нашли 18 марта около 17 часов на улице Калинина. На вид мальчику около пяти лет, при этом он не разговаривает, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — После того, как появилась информация о поиске, родственники позвонили нам. Оказалось, что мальчик из многодетной семьи, мать попала в больницу, и с мальчиком сидела бабушка. Во время прогулки он ушёл на другую улицу.

Как отметили в полиции, на вид ребёнок благополучный, одет хорошо. Сейчас устанавливаюся все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении административного дела по части 1 статьи 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию).