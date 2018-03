«Похожа на папу»: Тина Канделаки показала редкий снимок повзрослевшей дочери

В Instagram телеведущей можно найти множество фото и видео с различных телешоу, светских мероприятий и концертов, так же на ее страничке часто появляются кадры с тренировок в зале. Канделаки — сторонница здорового образа жизни и правильного питания. Однако семейные снимки в ее аккаунте крайне редки. Звезда старается как можно меньше делиться с фолловерами личной жизнью.

Вы меня часто спрашиваете про детей. Отвечаю. Они у меня взрослые, самостоятельные и строгие. Справедливо и конструктивно критикуют. От общения друг с другом мы все развиваемся только в лучшую сторону. Публикация сделана с личного одобрения @melaniakondrahina ❤️

Но сегодня она показала повзрослевшую дочь — 18-летнюю Меланию. Фолловеры практически единогласно пришли к тому, что девушка похожа на отца и очень красива. «Красотка! Копия папы!», «Как повзрослела, вся в отца», «Очень красивая девушка!» — пишут они.