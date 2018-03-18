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«Похожа на папу»: Тина Канделаки показала редкий снимок повзрослевшей дочери
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«Похожа на папу»: Тина Канделаки показала редкий снимок повзрослевшей дочери 

Журнал ОК! 18 часов назад
В Instagram телеведущей можно найти множество фото и видео с различных телешоу, светских мероприятий и концертов, так же на ее страничке часто появляются кадры с тренировок в зале. Канделаки — сторонница здорового образа жизни и правильного питания. Однако семейные снимки в ее аккаунте крайне редки. Звезда старается как можно меньше делиться с фолловерами личной жизнью.
Вы меня часто спрашиваете про детей. Отвечаю. Они у меня взрослые, самостоятельные и строгие. Справедливо и конструктивно критикуют. От общения друг с другом мы все развиваемся только в лучшую сторону. Публикация сделана с личного одобрения @melaniakondrahina ❤️
A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on  Mar 18, 2018 at 5:39am PDT  Но сегодня она показала повзрослевшую дочь — 18-летнюю Меланию. Фолловеры практически единогласно пришли к тому, что девушка похожа на отца и очень красива. «Красотка! Копия папы!», «Как повзрослела, вся в отца», «Очень красивая девушка!» — пишут они.
Напомним, что телеведущая счастлива в браке с Василием Бровко уже на протяжении полутора лет. Ранее Тина была замужем за бизнесменом Андреем Кондрахиным, от которого у нее двое детей. Пара развелась в 2010 году.
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