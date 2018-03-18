«Аппетитная беременная»: Ева Лонгория похвасталась подросшим животом

На днях 43-летняя актриса и телезвезда Ева Лонгория отметила день рождения. Красавица, которая успешно воплотила на экране роль Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», уточнила, что главный подарок для нее — это долгожданная беременность.

Ева Лонгория не скрывает своего счастья — в скором времени знаменитость должна стать мамой. Первенец, а это должен быть мальчик, — долгожданный ребенок в семье артистки. Известно, что она ранее дважды выходила замуж, но браки распадались. Теперь звезда обрела счастье с 49-летним Хосе Антонио Бастоном и не скрывает радости от грядущего материнства.

Ева похвасталась на своей странице заметно подросшим животом. Лонгория продолжает выходить в свет, не стесняясь того, что прибавила в весе. Она называет период ожидания рождения ребенка самым лучшим в своей жизни и делится позитивными эмоциями с окружающими.

Артистка, которая до беременности была очень миниатюрной, носит облегающие наряды, подчеркивая «интересное положение». В день рождения Ева Лонгория получила много поздравлений, презентов и букетов, но считает, что материальные блага — не главное: «Не могу поверить в этот день рождения, что внутри меня растет ребенок, который ждет появления на свет. Спасибо всем за поздравления! Это был удивительный год. Что касается лучшего подарка, я его уже получила!».

В соцсетях многие отреагировали на позитивные эмоции Лонгории: «Красотка, легких родов!» «Изменилась, такая славная! Желаю, чтобы малыш родился здоровым и все было хорошо!» «Ой, какая она прелестная будущая мамочка».

«Аппетитная беременная». «Ева — мой кумир, восхищаюсь ее красотой». «43 года, пора бы и родить, ничего себе, как долго она тянула с деторождением…»

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 14 Мар 2018 в 12:05 PDT Примечательно, что, несмотря на внушительных размеров живот, Ева Лонгория не отказалась от каблуков во время беременности.