10 способов научить малыша любви к животным

Показывайте, как общаться с домашним животным. Дома или в гостях возьмите руку малыша и вместе с ним погладьте кошку или собаку. Проговаривайте действия: «Гладим кису аккуратно по спинке, она мурчит, значит, ей нравится».

Пресекайте неаккуратное обращение с животным в любом возрасте. Если вы смеётесь над Муркой, которую слишком крепко обнимают, дёргают за хвост и тянут за усы, ребёнок воспринимает это как поощрение. Такую «игру» надо немедленно прекратить. Перехватите руку малыша и озвучьте эмоции животного: «Кисе больно, когда ты так делаешь. Она устала и не хочет, чтобы её трогали».

Не позволяйте гладить незнакомых животных. Вы не знаете, как отреагирует дворняжка или соседский мопс на вашего малыша. Даже несильный укус может обернуться фобией на всю жизнь! Но не перегибайте палку: вместо «Фу, отойди от блохастого пса!» — строго скажите: «Чужих животных мы не трогаем, им это может не понравиться». Помните, что даже самое терпеливое животное, защищаясь, может поцарапать или укусить малыша!

Побывайте с малышом в зоопарке или этнопарке, на конюшне. Покажите, как выглядят лошади, гуси, утки, ламы, хаски, слоны, чем питаются, как заботятся о своих детёнышах. Так вы объясните малышу, что звери — живые существа, а не игрушки или забавные персонажи сказок.

Избегайте цирковых представлений и контактных зоопарков. Расскажите ребёнку, что в таких местах животным плохо, с ними жестоко обращаются, ограничивают их свободу.

Следите за словами. Маленький ребёнок понимает всё буквально. Вы шутливо обозвали Дружка «неблагодарной псиной» или выругались за рулём: «Тупая курица!» — кроха запомнит прямой смысл фразы и при случае «отомстит» животному.

Покажите пример. Никакие поучения не сработают, если вы можете в наказание пнуть кота или демонстративно морщите нос при виде бездомной собаки. А вот доброжелательное и бережное отношение к животным малыш обязательно переймёт.

Если у вас есть домашние питомцы, вовлекайте малыша в уход за ними. Покажите, как убираете за котом, или вместе дайте витаминку собаке. Трёхлетний малыш сможет самостоятельно покормить рыбок и улитку или налить чистую воду в поильник. Сделайте это ежедневным ритуалом: так ребёнок научится ответственному отношению к любимцу.

Выбирайте правильные мультфильмы, книги и игрушки. Война свиней и птичек в Angry Birds забавна только для взрослых: малышей это учит насилию. А вот рассказы Сутеева и Бианки, стихи Маршака, мультфильмы о мамонтёнке и его маме, котёнке по имени Гав, оленёнке Бемби и рыбке Немо — пойдут только на пользу маленькому любителю животных!

Делайте добрые дела. Кормите уток, привозите корм в приют и посещайте благотворительные выставки. Так малыш усвоит, что животным нужна наша любовь и забота, — а может, захочет взять питомца из приюта.

Алёна, волонтёр приюта «Бирюлёво»: