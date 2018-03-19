«Почему мне никто не сказал?» Главные откровения о материнстве

Жить с этим знанием вполне можно, но лучше бы, честное слово, предупредили заранее.

Надо находить время на себя

Материнство как подвиг самоотречения, жертва и геройство? О да! Не спи ночь, женщина, но обеспечь чадо выглаженными пелёнками. Гуляй в мороз и град — ребёнку нужен свежий воздух. Носи старый пуховик и не мой головы — твоё время и деньги принадлежат малышу. В общем, забудь про себя, причем лет на 60 — пока чадо на пенсию не выйдет.

Результат печален — усталость, злость и обида на всех и всё. Ощущение тюрьмы и каторги. Но ведь с рождением ребёнка наша жизнь не теряет ценности, это во-первых. А во-вторых только у отдохнувшей физически и морально мамы есть ресурсы для того, чтобы дарить их домашним. Так что если это и эгоизм, то крайне разумный.

Ребёнок может утомлять

Раздражать. Злить. Бесить и выводить из себя — это нормально. Надоедают сказки и потешки, песочницы и разговоры про прикорм. Так бывает, и это нормально. Это проходит — довольно быстро. Особенно если не винить себя и не называть плохой матерью, а просто переждать в уголке с чашкой чая и гранатомётом.

Тревога станет постоянным спутником

Вы будете переживать, что грудничок плохо набирает вес, что годовалый малыш медленно ходит, а двухлетка — не так хорошо говорит, как его ровесник во дворе. А пятилетку обидел друг, и теперь у него будет психологическая травма. А подросток безответно влюбился, и психологическая травма, похоже, будет у вас … А ещё они болеют, не приходят домой вовремя, не берут трубки, выходят замуж за недостойных людей и не так воспитывают ваших внуков. Похоже, это навсегда.

Вашу пару ждёт кризис

На смену первому восторгу придёт усталость и рутина. Не зря год после рождения ребёнка считается одним из самых сложных. Как утверждают психологи, ваши социальные роли меняются, и это надо принять. Муж же всё больше говорит о том, что хочет внимания и разговоров не про пелёнки, вы сами мечтаете поспать и выпить горячего чая и прямо сейчас, а не холодного — через час после того, как заварили.

И дружбу тоже

Какие-то подруги пропадут из поля зрения — на время, а то и навсегда. Дело не только в том, что у вас разные интересы. Просто любые перемены в жизни — это проверка связей на прочность. И если отношения держались на привычке или скуке, то они рассыплются, как башня из кубиков. Кстати, кубики развивают крупную моторику и учат различать цвета. Желтый и красный дети запоминают первыми, хотя Сереженька… Ну вот, и Маша не звонит больше.

Родители будут помогать совсем не так, как вы представляли

И даже не так, как они сами обещали. «Забирать каждые выходные» превратится в «приезжать на полчаса раз в месяц». Три месяца на море — в воскресенье на даче, карета — в тыкву. Нет, мы всё знаем, никто не обязан и не должен. Но обидно.

Вы нарушите десяток собственных педагогических принципов

Сожжете всё, чему поклонялись. Уложите ребёнка в собственную постель, будете включать вредные мультики, чтобы выспаться, сидеть в телефоне, успокаивать конфетами и подкупать игрушками. Повышать голос. Пропускать прогулки. Есть шоколад во время грудного вскармливания. И оставаться при этом хорошей матерью.