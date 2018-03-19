«Носатенькие в отца»: Плющенко озадачился похожестью сыновей

Евгений Плющенко показал снимок своих сыновей из отпуска. Он поинтересовался у своих поклонников, похожи ли между собой наследники. Многие отметили, что у Евгения и его мальчишек одинаковые носы.

35-летний Евгений Плющенко — не только выдающийся спортсмен, но и прекрасный отец. Несмотря на колоссальную занятость, из-за которой он отсыпался в отпуске два дня, Евгений находит время на воспитание своих детей. У спортсмена подрастают двое сыновей: 11-летний Егор от первого брака с Марией Ермак и 5-летний Александр от союза с Яной Рудковской. Плющенко с детьми и женой сейчас отдыхает на Мальдивах. Евгений показал снимок загорелых мальчишек и решил поинтересоваться, есть ли между ними сходство.

«Мои пацаны! Мне одному кажется, что похожи?», — спросил Плющенко у подписчиков в Инстаграме. Подписчики Евгения отметили, что отдаленное сходство между его детьми есть. В основном за счет носа. При этом младший все же больше унаследовал от мамы, а вот старший сын Егор — просто копия отца. «Носатые в отца» «Оба на папу похожи, как под копирку!» «Старший — вообще вылитый Евгений!»

«Старший просто одно лицо с вами, младший больше на маму похож» «Егор — копия отец, а Саша все же на обоих родителей похож» «Между собой мало похожи» Недавно развлечения отца со старшим сыном напугали подписчиков Евгения Плющенко. Егор прыгнул в бассейн настолько близко к бортику, что едва не ударился о него. Комментаторы понадеялись, что впредь Евгений будет тщательнее следить за старшим сыном, чтобы он не получил травму.

Кстати, на днях 43-летняя Яна Рудковская заявила, что планирует еще стать мамой. А это означает, что у Евгения появится еще один ребенок.