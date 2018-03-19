«Хотели Машу, но папа сказал — будет Джессика»: три истории екатеринбурженок со странными именами

К именам типа Катя, Оля или Саша все давно привыкли, в последнее время снова в моде древнерусские Елисеи и Евдокии, но и таких уже полные детские сады. А вот действительно редких имён не так много. Например, за последний год в Екатеринбурге родились дети, которых назвали Космос, Николетта, Амур, Одиссей, Данко, Купава…

Такие родители-оригиналы были всегда. Мы поговорили с несколькими уже взрослыми жителями Екатеринбурга, которые с детства научились произносить своё имя медленно и по слогам и привыкли к тому, что новые знакомые по несколько раз переспрашивают, как их зовут. Публикуем их монологи. Джастина Шишина

Так назвала меня мама. Это имя героини книги «Поющие в терновнике». Когда она была мной беременна, она прочитала этот роман, поэтому выбрала это имя. Вообще, у неё было два варианта — Джастина и Принцелла. Она любила всё такое необычное. Предоставила на выбор папе два этих имени, он сказал, что ему больше понравилось первое. Сначала было очень тяжело, даже некоторые родственники не могли запомнить и правильно произнести моё имя. Были курьёзные случаи. Соседка по саду постоянно записывала моё имя на бумажку, но всё время теряла её и снова забывала, как меня зовут.

Мне сейчас моё имя нравится. Это необычно, оно привлекает внимание и быстро запоминается. Даже без фамилии люди знают, кто такая Джастина, и не нужны никакие уточняющие вопросы, о какой именно Джастине идёт речь.

Лет 10 назад у меня был знакомый по переписке, мы ни разу с ним не виделись, но он очень восхищался моим именем. Когда забеременела его жена, у них был уговор, что если родится девочка, то он выбирает имя, а если мальчик — то она. Родилась девочка, и он назвал её Джастина. Джастина Александровна. Все его родственники впали в панику, что ребёнку будет тяжело, в садике и школе её будут дразнить. Но у меня такого никогда не было, я считаю, что это глупости. У детей, как правило, не было понимания, что это какое-то необычное имя.

Сокращённо меня называют Джаска, Джас или Джасти. Во время студенчества мне придумывали разные смешные интерпретации моего имени. Больше всего запомнилось «Джузи», одногруппницы называли меня «Джузи-кукурузи». До замужества я была Юровских, красиво фамилия с именем сочеталась. А сейчас, конечно, немного экзотично звучит — красивое имя и простая фамилия, но тут муж настоял!

Джессика Соломония

Мой дедушка из Абхазии, фамилия Соломония — это от него. Она не склоняется ни у мужчин, ни у женщин. Папу зовут Шота (с ударением на второй слог). Поэтому отчество у меня Шотовна. Некоторые путают, говорят: «Ашотовна», но это не так. Хотя, возможно, правильнее было бы «Шотаевна», но родители в детстве не стали менять.

Старшую сестру назвали Ксюша — обычное имя, к которому все привыкли. А когда я родилась, родители долго думали, как меня назвать. Сначала решили, что будет Маша, но в последний момент, когда получали свидетельство о рождении, папа сказал: «Нет, будет Джессикой». Все родственники, бабушки, дедушки были в шоке, говорили: «Вы что? Ребёнку всю жизнь сломаете».

Но меня никогда не дразнили из-за имени или фамилии. На первое сентября в школу в первый класс я пришла с опозданием на несколько дней — мы с родителями уезжали на лето. Учительница в мой первый день сказала: «Ребята, познакомьтесь, у нас в классе новая девочка, её зовут Джессика», и все одноклассники: «Вау!»

Сейчас бывает, знакомлюсь с кем-то, говорю, что меня зовут Джессика, а люди воспринимают это как прикол, отвечают: «Ой, а меня тогда Джордж». Если мне кто-то говорит, что у меня странное имя, или просят доказать, не верят, я сразу ставлю таких людей на место.

Помню, что родители рассказывали, когда я была маленькая, в аэропорту на паспортном контроле женщина-таможенник сказала: «Ребёнок, когда вырастет, вам спасибо за это имя не скажет». Но я, наоборот, уважаю мнение родителей. Я считаю, что, если кто-то оскорбляет имя или фамилию, это, в первую очередь, оскорбление родителей, а это для меня недопустимо.

Самые близкие называют меня Еся или Жеска. Но остальные зовут полным именем или сокращают до Джес.

Каролина Хорунжая

Назвать меня так решил папа. В то время (родилась я в 1989 году, и думаю, что основой моего имени послужили некоторые исполнительницы того времени) было очень мало необычных имён, и родители думали назвать Кристина или Стелла. Но когда папа увидел меня, сказал: «Это же Каролина». Мама была не против.

Лет до 14 я терпеть не могла своё имя (всех девочек звали Оля, Настя, Лена), и я думала, что я какая-то не такая, как все, и, когда получу паспорт, обязательно поменяю на Катю или Машу. Но ближе к получению заветного паспорта я начала понимать, что моё имя меня очень выделяет из всех окружающих. А к 18 годам я была благодарна родителям, что они назвали меня именно так. Потому что внимания к моей персоне было очень много, и часть из него благодаря имени (особенно в школе и университете). Все удивлялись: «Ого, какое красиво имя. Почему тебя так назвали?» Сейчас такое имя, как у меня, уже не считается неординарным, очень часто девочек называют именно так. Но до сих пор есть люди, которые поражаются необычности выбора родителей.

Порой бывает непривычно, что в заведениях или магазине ты слышишь, как кого-то зовут, и машинально оборачиваешься. Это вызывает улыбку. Помню, когда мне было лет 17, я ещё жила в Челябинске и, прогуливаясь по Кировке, услышала, что кто-то меня зовёт. Я, конечно, обернулась и увидела женщину, которая мне была не знакома. И тут к ней подбегает маленькая девочка, и я понимаю, что звала она не меня, а свою дочь. Это был первый раз в жизни, когда я видела свою тёзку.

Героини, о которых мы рассказали выше, вполне комфортно чувствуют себя со своими необычными именами и не собираются их менять. Но до этого мы рассказывали истории екатеринбуржцев, которым настолько не нравилось то, как их назвали родители, что они решили сами выбрать себе имена. Так Алексей стал Акселем, Елена — Аей, а Юлия — Евгенией. Подробнее о том, что толкнуло их на такой серьёзный шаг, можно почитать здесь.

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