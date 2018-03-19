6 фактов об играх на планшете

Электронные гаджеты прочно вошли в жизнь не только взрослых, но и детей. И сколько бы родители ни вздыхали, вспоминая свое босоногое детство в деревне у бабушки, факт остается фактом: препятствовать проникновению мобильных технологий в жизнь современного ребенка вряд ли удастся.

Строгие запреты в отношении планшетов и смартфонов, возможно, сохранят физическое здоровье ребенка, но наверняка ударят по его эмоциональному состоянию: он попросту будет чувствовать себя неполноценным в компании более продвинутых сверстников в школе или детском саду.

Знакомить ребенка с электронными устройствами можно и нужно, но делать это стоит правильно и под чутким руководством родителей.

«Летидор» собрал для вас все за и против развивающих игр на мобильных устройствах. Чему планшет может научить ребенка Игра игре рознь

Как и любая другая деятельность, игра на планшете или телефоне может помочь ребенку получить новые навыки и знания, научиться действовать в незнакомой ситуации, познать радость победы и горечь поражения. А может вызвать тревожность, апатию, агрессию и жестокость.

Родители обязательно должны фильтровать контент до того, как предложить его ребенку.

Необходимо помнить, что компьютерная или мобильная игра должна служить для всестороннего развития ребенка, а не для примитивного развлечения. Игра может вас объединить

Разумеется, совместная игра — менее привычный способ общения, нежели прогулка или чтение, но и этот процесс может объединить родителя и ребенка.

Не давайте ребенку в руки планшет, чтобы заняться своими делами!

Играйте вместе с детьми, проявите интерес к их достижениям и помогите в случае неудачи. Совместная игра дает родителю возможность наблюдать за поведением ребенка в виртуальном пространстве и на ранних этапах замечать проблемы, которые могут возникнуть при общении с гаджетом, например чрезмерное увлечение игрой, переходящее в зависимость. Возраст имеет значение

Оптимальный возраст для знакомства малыша с мобильными устройствами — 3-4 года. До этого возраста главной потребностью крохи является предметная среда, то есть разнообразные осязаемые предметы, которые можно трогать, нюхать и пробовать на вкус.

С трех лет дошкольник вступает на путь социализации.

Умение обращаться с гаджетами может помочь малышу в налаживании социальных отношений до тех пор, пока он не научится делать это другими способами. Чем опасны игры на планшете Негативное влияние на здоровье ребенка

Игры на компьютере и планшете могут ухудшить зрение и осанку ребенка, но только в том случае, если этот процесс никак не контролируется со стороны взрослых.

Научите ребенка пользоваться гаджетами без вреда для здоровья: экран должен находиться на уровне глаз ребенка — это снижает излишнюю нагрузку на позвоночник.

Следите за тем, чтобы экран гаджета не бликовал.

Ни в коем случае не позволяйте ребенку играть в темноте!

Недопустимо также играть в постели перед сном: яркий свет планшета или телефона приводит в возбуждение головной мозг и препятствует выработке гормона сна мелатонина. Как результат — проблемы с засыпанием и беспокойный сон.

Самым разумным будет вписать игры ребенка на мобильном устройстве в режим дня, так же как сон, прогулки и приемы пищи. Важно знать!

Рекомендуемые нормы экранного времени для детей разного возраста:

3-4 года — 10-15 минут 1-3 раза в неделю;

5-6 лет — 15 минут непрерывно 1 раз в день;

7-8 лет — 30 минут 1 раз в день;

9-10 лет — 30-40 минут 1-3 раза в день. Психологическая зависимость от гаджетов

По мнению психологов, количество детей, страдающих зависимостью от компьютерных игр, стремительно растет. И виной тому не только повсеместное распространение гаджетов.

Любая зависимость лишь способ укрыться от настоящих проблем.

Поэтому, заметив, что ребенок чрезмерно увлекся играми, постарайтесь выяснить, что не так в его жизни. Неприятности с учебой, проблемы с учителями или сверстниками могут стать катализаторами развития проблемы. Убедитесь, что вы уделяете ребенку достаточно внимания, разговариваете и проводите вместе досуг. Удостоверьтесь, что гаджет не вытеснил из жизни ребенка все другие интересы.

Если это все же произошло, нелишним будет проконсультироваться с психологом или психотерапевтом. Проанализировав конкретную ситуацию, специалист поможет выработать схему решения проблемы.