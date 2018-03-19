10 ошибок, из-за которых у мамы постоянно не хватает времени

Почти каждая мама рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ни на что не хватает времени, а если в семье не один ребенок, то ситуация усложняется в несколько раз.

Что же делать, когда совсем не хватает времени не то что на себя, а вообще на самые обычные бытовые задачи? Что мамы делают не так и как справиться с нехваткой времени, вы узнаете, посмотрев видео.

В ролике обозначены десять основных ошибок, которые совершают многие мамы и из-за чего им так часто приходится жаловаться на недостаточное количество времени. Советы из ролика будут полезны и маме малыша, и маме подростка, они универсальные, и каждая женщина найдет для себя что-то интересное.

Вы замечали раньше, что далеко не все намеченные планы реализуете за день? Чувствуете, что устали, постоянно не высыпаетесь? У вас совершенно не остается времени на заботу о себе?

Тогда вам точно стоит посмотреть этот видеоролик, он развеет многие ваши сомнения и укажет на ошибки, которые вы совершаете.

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