Ещё
10 ошибок, из-за которых у мамы постоянно не хватает времени
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 ошибок, из-за которых у мамы постоянно не хватает времени 

Letidor.ru 4 часа назад
Фото: Letidor.ru
Почти каждая мама рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ни на что не хватает времени, а если в семье не один ребенок, то ситуация усложняется в несколько раз.
Что же делать, когда совсем не хватает времени не то что на себя, а вообще на самые обычные бытовые задачи? Что мамы делают не так и как справиться с нехваткой времени, вы узнаете, посмотрев видео.
В ролике обозначены десять основных ошибок, которые совершают многие мамы и из-за чего им так часто приходится жаловаться на недостаточное количество времени. Советы из ролика будут полезны и маме малыша, и маме подростка, они универсальные, и каждая женщина найдет для себя что-то интересное.
Вы замечали раньше, что далеко не все намеченные планы реализуете за день? Чувствуете, что устали, постоянно не высыпаетесь? У вас совершенно не остается времени на заботу о себе?
Тогда вам точно стоит посмотреть этот видеоролик, он развеет многие ваши сомнения и укажет на ошибки, которые вы совершаете.
Фото: Shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
3 вида мотивации, которые опасно использовать в воспитании детей Польза или вред? 6 фактов об играх на планшете Почему мамы одних детей любят больше, других меньше: отвечает психолог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом»6
Поддельное мясо: как и зачем его делают1
Навка собирается подарить мужу сына45
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело139
Онлайн-покупки: ожидание и реальность93
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение