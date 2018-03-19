Кэтрин Зета-Джонс поделилась с поклонникам трогательной архивной фотографией

Кэтрин Зета-Джонс не часто радует подписчиков своего Instagram свежими фотографиями и уж тем более не заваливает их снимками своей семьи и детей. Последний раз это случилось еще в конце декабря, когда вся семья путешествовала по Азии. Тогда актриса показала несколько совместных фотографий с мужем и детьми, а также снимок, на котором ее сын и дочь позируют на фоне колодца в Камбодже, построенного на деньги ее семьи.

И вот, спустя несколько месяцев, актриса решила немного понастольгировать и опубликовала в Instagram редкий кадр десятилетней давности из семейного архива. Она, ее супруг Майкл Дуглас и их дети — Кэрис и Дилан. На снимке родители держат своих любимых малышей на руках. Рядом актриса, для сравнения, опубликовала новое фото: те же действующие лица, но на десять лет старше. Разница только в том, что теперь родители просто делают вид, будто держат своих отпрысков на руках: поднять сильно подросших за это время детей им просто не под силу: Дилану уже исполнилось 17 лет, Кэрис — 14.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1737076048404781474_1560120233"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«Как быстро летит время», — написала актриса и указала, что современная фотография сделала возле из коттеджа в Канаде. «Какие славные семейные фотографии. Все улыбаются», «Как быстро выросли ваши дети», «Дочка такая же красавица, как и ее мама», «Мне, как Канадцу, очень приятно, что вам нравится наша страна», — прокомментировали снимок пользователи. За последние несколько месяцев семейство актрисы постоянно путешествует. Новый год они встретили в Индии, затем отправились в Камбоджу, потом посетили Таиланд и Гонконг.