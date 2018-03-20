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Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядела ее семья 10 лет назад и сейчас
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Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядела ее семья 10 лет назад и сейчас 

Eva.ru 13 часов назад
Фото: Eva.ru
48-летняя Кэтрин Зета-Джонс очень редко показывает в своем микроблоге фотографии своей семьи. Но в этот раз, видимо, находясь в ностальгическом настроении, известная актриса опубликовала архивный снимок с мужем и детьми 10-летней давности, а также современный кадр с теми же лицами.
На первой фотографии, которую Кэтрин разместила на своей страничке в Инстаграме, запечатлены она и супруг, актер Майкл Дуглас, возле их семейного коттеджа в Канаде. При этом родители держат на руках своих малышей Кэрис и Дилана. Любопытно, что на аналогичном снимке спустя 10 лет Кэтрин и Майклу уже не под силу взять на руки своих сильно подросших детей, 14-летнюю дочку и 17-летнего сына. «Как быстро летит время!» — так подписала фотографии актриса.
Подписчики Кэтрин были рады увидеть всю семью в полном составе с разницей в одно десятилетие и написали много добрых слов: «Дети выросли такими же красивыми, как и их родители! „Счастья вашей замечательной семье!“ А Кэрис — вылитая красавица-мама» «Как же быстро выросли дети!» «Милые фотографии! Всегда любуюсь, глядя на вашу прекрасную семью» «И все улыбаются! Такой позитив от ваших снимков!».
Напомним, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс женаты почти 18 лет. В 2013 году пара перестала появляться вместе и даже хотела развестись. Майкл тогда рассказал журналистам, что причиной этого является «глобальная депрессия жены». Однако супруги смогли наладить отношения и сейчас считаются одной из самых крепких пар Голливуда. От первого брака, который длился 23 года, у Майкла Дугласа есть 39-летний сын Кэмерон. В декабре прошлого года он сделал известного актера дедушкой, подарив ему внучку.
Долгое время Кэтрин Зета-Джонс мечтала посетить Индию. И вот в конце прошлого года она смогла, наконец, посетить со своей семьей эту удивительную страну.
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