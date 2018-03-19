Осторожно: игрушки для детей!

СодержаниеРебенок должен дорасти до игрушекЗачем родители покупают игрушку?Страшно полезные игрушки?Когда игрушка становится опаснойЧто делать родителям?

В настоящее время детские эмоции радости счастья и удовольствия могут очень дорого обходиться родителям. Все, чем играют дети и что радует их, стоит дорого, выглядит очень разнообразно и даже странно, и нравится детям, начиная с раннего возраста и заканчивая подростковым.

На сегодняшний день педагоги и психологи много говорят о том, как влияет игрушка на детскую психику. Причиной тому выступает огромный выбор товаров для детей, разнообразных развивающих и досуговых игр. Отечественные производители спорят с зарубежными — чьи игрушки больше любят дети? Родители испытывают много сомнений, когда ребенок просит купить ему куклу странного, агрессивного вида, мягкую игрушку с двумя или тремя головами, автомат, стреляющий почти настоящими патронами. Что делать взрослым в ситуации, когда дети очень хотят соответствовать своим сверстникам и быть не хуже их — приносить в группу детского сада или класс новомодную коллекцию популярных игрушек, — а специалисты наперебой говорят о том, что их агрессивный вид и характер наносят непоправимый вред детской психике? Попробуем разобраться в этом в данной статье.

Ребенок должен дорасти до игрушек

«Всему свое время» — так гласит народная мудрость, и она отлично подходит к тому, что каждому возрасту должны соответствовать определенные игрушки. В противном случае детская психика действительно может пострадать. Как?

Маленький ребенок смотрит на мир «широко раскрытыми» глазами. Это значит, что он видит, воспринимает и чувствует предметы такими, какими они предстают перед ним. Что происходит тогда с детской психикой и восприятием, если малышу в два или три года давать играть с игрушкой, которая не соответствует реальности? Ребенок в раннем возрасте верит во все, что видит и слышит. У него еще не развито критическое мышление и он не может знать, что монстр, которого он держит в руках, на самом деле не существует, а является плодом чьего-то воображения.

Куклы-монстры, существа-головоноги, пауки с зубами, вампиры, скелеты и другие подобные игрушки для детей могут спровоцировать появление чувства страха и тревоги. В более серьезных случаях ребенок рискует лишиться нормального сна, желания общаться, будет испытывать скованность, боязливость. Для того чтобы дети не пугались агрессивных игрушек, родителям не стоит покупать им их в раннем или дошкольном возрасте. Затрудняясь в выборе, можно обратить внимание на маркировку изделия — там обычно стоит возраст, начиная с которого игрушкой можно играть.

Если малыш испугался такой игрушки в гостях, случайно увидел у другого ребенка, то мать и отец должны в этот момент оказаться рядом, для того, чтобы успокоить его и объяснить, что она не опасна.

Личный опыт

Однажды мой сын, когда ему было два с половиной года, случайно стал свидетелем кадров из фильма ужасов, где испугался клоуна. Фильм был немедленно выключен, ребенка успокоили, однако, спустя время, он увидел в магазине очень похожую игрушку — она была сделана по образу и подобию главного героя из фильма ужасов. С сыном случилась истерика, он не отводил глаз от игрушки, трясся всем телом, и никакие уговоры на него не действовали. Он не мог объяснить, чего так сильно испугался. Пришлось силой выводить ребенка из магазина и утешать на улице. Однако даже когда игрушки не оказалось рядом, он никак не мог успокоиться.

После этого, дома, по ребенку было видно, что он не может забыть этот эпизод встречи со страшной игрушкой. Он выглядел очень напуганным, отказывался от еды и любимых игр, был молчаливым. Это продолжалось несколько дней. После чего мы решили отвести ребенка к детскому психологу. Специалист сказал, что малыш получил психологическую травму и его мучает сильный страх — возможно, он боится, что игрушка-клоун оживет и причинит ему вред (как в фильме). Некоторое время ребенок посещал психологические занятия. Спустя время он перестал вспоминать ту игрушку и фильм, однако с тех пор я очень внимательно отношусь к тому, что попадается на глаза моему сыну и в какие игрушки он играет.

Зачем родители покупают игрушку?

Мода, в том числе на рынке детских игрушек, не обошла стороной детей и их родителей. Агрессивные игрушки могут оказаться бесполезными и опасными, если взрослые покупают их бездумно, просто для того, чтобы они были, потому что есть у всех детей группы или класса. Так мать и отец приучают ребенка к тому, что он должен гнаться за другими и соответствовать им, вместо того, чтобы понимать свои личные желания.

Минимизировать вред от агрессивных игрушек можно, если спросить у ребенка, когда он просит купить ему очередной бренд в виде монстра, вампира, чудища или пришельца, для чего ему это нужно и как он собирается с ним играть? Это приучает детей думать, а не слепо следовать психологии толпы.

Страшно полезные игрушки?

Существует противоположное мнение психологов о том, что страшные или агрессивные игрушки могут быть полезны. Когда ребенок, манипулируя ими, разыгрывает сюжет, то у него в игре есть как положительные, так и отрицательные персонажи. Поэтому те игрушки, которые называются монстрами, являются чудовищами, а также различные «стрелялки» и другие орудия физической расправы могут стать подходящим для этой роли. Специалисты говорят, что взаимодействуя с ними, дети отыгрывают собственные проблемы личности: проживают страхи, решают трудности в общении, побеждают злодеев, безопасно выражают агрессию.

Когда игрушка становится опасной

Маленькому ребенку свойственно опираться на что-то или кого-то в этом мире, с кого можно брать пример. Если таким авторитетом становится игрушка — ребенок подражает ей, хочет выглядеть, как она, у него с ней особая близость, то родителям стоит задуматься над тем, что происходит с ним, как он чувствует себя в семье, хватает ли ему любви и внимания.

Возможно, ребенок имеет психологическую травму, если страсть к агрессивным игрушкам у него зашкаливает. В таком случае следует обратиться за консультацией к детскому психологу.

Что делать родителям?

На что опираться взрослым, каким советам следовать, когда в семье встает вопрос о том, давать ли ребенку играть в агрессивные игрушки или нет?

Выясните, почему ребенок просит купить ему ту или иную игрушку. Если главная причина «просто чтобы было», возможно, стоит научить ребенка прислушиваться к своим чувствам и желаниям.

Не всегда стоит отказывать детям в покупке модных, дорогих или даже агрессивных игрушек — они должны чувствовать себя наравне со сверстниками и не сильно выделяться среди них.

Если ребенок, играя, не меняется в характере, развивается в соответствии с возрастом, его эмоциональное состояние стабильно, он одинаково спокойно относится ко всем игрушкам, то они не наносят ему вреда и родителям не стоит беспокоиться.

Если у детей возникают вопросы по поводу игрушек — их предназначения, внешнего вида — родители должны уметь дать развернутые и подробные ответы.

Взрослым полезно следить за тем, как меняется восприятие ребенка под влиянием игрушки — если он становится более агрессивным, тревожным, странным, замкнутым, то стоит задуматься над тем, что происходит с ребенком во время игры: о чем он думает, мечтает, чего боится, каким видит этот мир?

Ограждая детей от агрессивных игрушек, следует помнить, что детям важно видеть реальность такой, какая она есть на самом деле — несовершенная, с добром и злом — вместо того, чтобы искусственно приукрашивать ее. Именно через игрушки и близкое общение с родителями дети получают такой жизненный опыт, который помогает им в дальнейшем адаптироваться к социальной среде.

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