Где хранить игрушки: 9 практичных идей

1. Домашняя утварь

Роль удобных и нестандартных «кейсов» для игрушек могут с лёгкостью исполнить самые обычные ёмкости, которые вы повсеместно используете в быту — вплоть до горшков для цветов. Подберите модели нужного размера в тон интерьера детской, а если позволяет время, попробуйте декорировать будущий ящичек вручную. К этому творческому процессу можно привлечь и малыша. Кстати, окрашенные в разные цвета или оформленные тематическим декором боксы помогут ребёнку ориентироваться и приучат к порядку: к примеру, в жёлтый контейнер он сможет складывать мягкие игрушки, в красный — машинки, а в синий — книжки-раскраски.

2. Цветные кармашки

Пытаясь расширить пространство детской, применяйте нестандартные решения— к примеру, совсем не обязательно раскладывать игрушки только в шкафчики и ящики, стоящие на полу. Обратите внимание на свободные вертикальные поверхности, особенно двери. В яркие кармашки, размещённые на этой «площадке», легко уместятся всевозможные куклы, машинки, самолётики — даже для аксессуаров вашего крохи место найдётся.

3. Мебель-конструктор

Пришло время поиграть: попробуйте собрать свой «супер-шкаф». Для этого возьмите любой стеллаж, который есть в квартире, и подберите к нему одинаковые ёмкости, подходящие по размеру. Это могут быть как плетёные корзины, так и прозрачные пластиковые ящички. Всё зависит от стиля детской, конструкции исходного стеллажа и вашей фантазии. Выбрали? А дальше — раскладывайте ворох игрушек по аккуратным коробкам и ящичкам.

К слову, такой конструктор подходит для семьи с двумя детьми: правую часть можно закрепить за одним малышом, а левую — за другим. А чтобы они не путались, украсьте корзинки тканевой накидкой, ленточками, звёздочками — и что там ещё придёт вам в голову. По этой оригиналльной метке ребёнок легко определит свой ящичек.

4. Сундук с подарками

Хотите по-настоящему заинтересовать ребёнка? Поставьте в детской сундук, и уборка игрушек из банального рутинного занятия превратится в волшебный процесс. Только представьте — у вашего малыша появится целый короб сокровищ! Если дополнить сундук подсветкой изнутри или неоновыми звёздочками снаружи, которые будут светиться в темноте, он может стать любимой игрушкой вашего чада. Кроме того, можно подобрать сундук и под общий стиль детской: из дерева, кожи или более демократичного пластика ярких цветов.

5. Шкаф-кровать

Сэкономить место в детской поможет кровать, свободное пространство под которой можно использовать для хранения детских вещей. Достаточно установить под ней выкатные ящики — и ваш малыш становится счастливым обладателем компактного «шкафа». Опять же, присутствует элемент игры — игрушки, помещаемые в ёмкости под кроватью, не видны снаружи, так что у ребёнка появляется свой собственный «тайник».

6. Коробки на колёсах

Ещё один простой и оригинальный способ разложить коллекцию игрушек своего чада. Чтобы создать конструкцию, вам потребуется минимум инструментов: всё, что нужно — ящики из дерева и колёса от роликов или старой мебели. Безусловный плюс таких «шкафчиков» — мобильность, благодаря чему и вы, и малыш сможете перемещать игрушки из одной комнаты в другую.

7. «Чердак» в спальне

Спальные места «на втором этаже» двухъярусной кровати особо любимы детьми всех возрастов — малышам только дай возможность забраться наверх. Так почему бы не использовать «неинтересное» пространство внизу с пользой для крохи? Организуйте в нижнем ярусе рабочий уголок: поставьте небольшой столик и шкафчики для игрушек и письменных принадлежностей.

8. Пуфики с секретом

Приспособить для хранения детских вещей можно и вполне «взрослые» вещи — например, пуфики или стульчики с откидным сидением. Чтобы разместить крупные игрушки места внутри не так много, но для детских книжкек, пазлов, конструкторов и прочей мелочи — отличный вариант. При этом пуфик по-прежнему можно использовать по назначению: например, на него всегда можно сесть и обуться — очень удобно.

9. Корзины для белья

Разноцветные блоки исполнят роль ящичков не хуже контейнеров и при этом лаконично впишутся в интерьер детской, даже если вы просто поставите их на полу. Такие корзины, как правило, делают из износостойкого и непромокаемого материала, который легко очистить — преимущество, которое наверняка, придётся по вкусу каждому родителю. Осталось только выбрать цвет и нужный размер.