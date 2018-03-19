Алсу показала нежное семейное фото в честь годовщины свадьбы

Вчера певица Алсу и ее супруг Ян Абрамов отмечали годовщину свадьбы — ровно 12 лет назад они поженились. Отметим, что Алсу не любит говорить о личной жизни и редко выкладывает в Сеть фотографии с родными, но иногда все же делает исключения.

Вчера в честь праздника Алсу разместила в своем микрологе архивную фотографию со свадьбы, на которой позирует вместе с мужем в белом свадебном платье. Поклонники от души поздравляют пару с годовщиной бракосочетания и желают семье Алсу долгих и счастливых лет жизни.

"Вы такие классные!Счастья вам да любви бесконечной!", «Красивая пара, семья», «Ну нельзя настолько красивой быть! Как десятиклассница! Королева!», «Поздравляем вас!», «Любви и счастья», — писали поклонники под снимком.

Напомним, что за 12 лет брака в семье Яна и Алсу появилось трое детей. Супруги воспитывают полуторагодовалого сына Рафаэля, 11-летнюю Сафину и девятилетнюю Микеллу. Их знаменитая мама старается уберечь детей от внимания общественности — Алсу не хочет, чтобы дети страдали из-за популярности своих родителей.

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