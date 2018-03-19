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Двухлетний кемеровчанин решил самостоятельно принять ванну
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Двухлетний кемеровчанин решил самостоятельно принять ванну 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Двухлетний житель областного центра решил самостоятельно принять ванну.
Как сообщает пресс-служба Кемеровской службы спасения, за помощью обратилась молодая кемеровчанка. Женщина рассказала, что решила искупать своего двухлетнего сына. Она стала набирать ванну, и, пока занималась домашними делами на кухне, малыш закрылся в ванной комнате. Мама не смогла открыть дверь самостоятельно, и ей пришлось вызывать спасателей.
Приехавшие специалисты открыли дверь с помощью специального инструмента. Малыш сидел на полу в ванной комнате и надувал мыльные пузыри. Медицинская помощь ему не понадобилась.
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