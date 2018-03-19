Идеальная комната для малыша: 7 полезных советов и примеров

1. Сдержанные цвета с яркими акцентами

Цвета в комнате малыша играют важную роль и до сих пор психологи и дизайнеры не могут прийти к единому решению, стоит ли делать комнату в пастельных оттенках, чтобы не возбуждать малыша, или, наоборот, важны яркие цвета, чтобы ребенок привыкал к разнообразию. На самом деле в младенчестве дети не видят дальше 30 см. Максимум, который войдет в поле зрения ребенка, — окружающие его кроватку предметы и лица родителей.

Предлагаем компромисс — оформить комнату в пастельных тонах с яркими акцентами. Подушки, системы хранения, постеры и наклейки — их можно сделать яркими пятнами на нейтральном фоне.

Дизайн: Baxter Creative Limited

О том, что девочкам — розовое, а мальчикам — голубое, в современном дизайне интерьера уже давно забыли. Гендерные различия в проектах постепенно уходят, для детских подбирают разнообразные цветовые акценты. Хотя, конечно, если родителям девочки хочется сделать милую комнату в розовых оттенках, ничто не мешает поддаться этому желанию.

Дизайн: Moonsters interior

2. Натуральные материалы

Натуральные материалы в отделке и ткани для декора (хлопок и лен) идеальны для комнаты ребенка. Пеленки часто выбирают из муслина — это разновидность хлопчатобумажной ткани, практичная и приятная на ощупь.

Дизайн: Contour Interior Design, Inc.

Какой текстиль нужен в комнате малыша

Бортики в кроватку — это не только практично, но и красиво, добавляет уюта. Шторы — выбирайте льняные полотна и тонкий тюль. Пледы и чехлы на подушки — они больше понадобятся родителям, которые захотят отдохнуть рядом с кроваткой ребенка.

3. Практичная мебель

Разнообразие мебели для комнаты малыша сегодня поражает воображение: модели-трансформеры, разнообразные комоды и шкафы для одежды, кресла для кормления.

Дизайн: m monroe design

5 необходимых предметов мебели для детской

Кроватка. Можно выбрать трансформеры, которые «растут» вместе с ребенком, или обычную кроватку до 1-1,5 года. Первые стоят в 2-3 раза дороже вторых, но и послужат дольше. Перевальный столик. Отдельную модель покупают редко, чаще выбирают накладку на комод или специальную вкладку, которую можно класть на любую поверхность. Комод или шкаф для хранения одежды. Как правило, одежды у новорожденного много, так как после рождения малыши быстро растут и приходится постоянно обновлять гардероб. К тому же пачки подгузников и влажных салфеток тоже нужно где-то хранить. Кресло для кормления. Многие мамы говорят, что необходимость в кресле для кормления можно понять уже после рождения. Кресло-качалка — тоже отличный вариант. Раскладной диван. Если малыш спит в отдельной комнате, наверняка понадобится спальное место для родителя: иногда придется засыпать рядом с ребенком.

4. Аксессуары

Оформление детской комнаты — это всегда приятное занятие. Даже самый серьезный взрослый наверняка на какое-то время впадет в детство, выбирая многочисленные игрушки, милые постеры, игрушечные домики и многое другое. Выбрать не только красивый, но правильный декор — задача не из легких, но, придерживаясь определенных ориентиров, можно справиться без помощи дизайнера.

Дизайн: Max and Duke

Популярные варианты декора для детской

«Интерьер с картинки» часто создается только с помощью настенного декора. Голые стены очень простят комнату — любую, не только детскую. Тематические наклейки, картинки и постеры смогут украсить стены в комнате малыша. Мягкие игрушки — с ними нужно быть аккуратнее: они легко собирают пыль, требуют периодической стирки. Подумайте, нужны ли они вам. Ковер для детской — важный элемент для создания уюта в комнате. Выбирайте ковры с коротким ворсом. Подвески для кроватки — бывают музыкальные и обычные. Как правило, необходимость в такой подвеске определяется уже после рождения. Часто ребенок не обращает внимания на висящие игрушки и они не помогают лучшему сну. Балдахины на кроватку — выглядят красиво и добавляют нежности комнате.

Дизайн: Leclair Decor

5. Разнообразные системы хранения

О системах хранения стоит позаботиться заранее. Вкладыши для полок, коробки, корзины, декоративные мешки, органайзеры — в борьбе за порядок пригодится все. В корзины можно складывать чистое, но пока не проглаженное белье (удобно, чтобы оно не лежало горкой и не портило интерьер комнаты), а также многочисленные игрушки, когда ребенок станет чуть старше. Декоративные мешки могут использоваться с этой же целью. Подвесные органайзеры удобно вешать прямо на кроватку, чтобы быстро достать бутылочку, чистую пеленку или салфетку.

Дизайн: Jamie Keskin Design

6. Освещение

Строгих правил для освещения детской комнаты нет. Для новорожденного лучше выбирать лампы с мягким рассеянным светом. Стоит предусмотреть ночник, который можно будет включить для ночных переодеваний и кормления.

Дизайн: Carousel Designs

7. Планировка мебели

Правильную планировку мебели стоит выбирать в зависимости от размеров и формы комнаты. Единственное правило, которого все же стоит придерживаться, — не ставить кроватку около окна. Комнату нужно будет периодически проветривать, а перемены температуры могут плохо сказаться на новорожденном.

Дизайн: SuzAnn Kletzien Design

Остальное — по желанию. Опытные мамы говорят, что рядом с пеленальным столиком удобно расположить комод или повесить полки, где лежат пеленки, сменная одежда, стопка подгузников и салфетки.