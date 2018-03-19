6 простых радостей декрета, которые могут стать кошмаром

Планируя завести ребенка, вы, конечно, понимали: это не воздушный шарик и даже не щенок. Книжки, фильмы, телепередачи — все сообщали, с какими разнообразными сложностями сталкиваются родители. Какие же трудности подстерегают молодых мам?

Недосып

Встречаются и счастливые родители, чьи дети мало плачут и много спят. Если вам так повезло, радуйтесь. Но скорее всего, вы уже забыли, когда последний раз не подскакивали ночью от жалобного хныканья. Любимая присказка дедушки «Ничего, в гробу отоспимся!» уже не кажется вам такой смешной. Вы буквально чувствуете, как могильный холод поднимается по ногам. А нет, это не могильный холод. Это до вас добралась вода из ванной, где вы оставили включенный кран, а сами уснули, сидя за кухонным столом. К счастью, ребёнок не пострадал — на удивление, именно в эти полчаса он не плакал, а спокойно спал в кроватке.

Готовка & уборка

У вас двухмесячный малыш, страдающий от колик и по этому поводу не выпускающий вашу грудь изо рта. И еще хнычущий первоклассник, который не желает вставать по утрам в школу, читать книжки и мгновенно залезает на ручки, как только они освобождаются от младенца. А домашнее хозяйство при этом никто не отменял. Муж работает и не может часто помогать, даже если реально хочет (и такое бывает, да). Поэтому у вас ежедневный квест: как без отрыва от коляски протереть пыль, вымыть полы и наварить борща на всю семью. Модный тайм-менеджмент — обычное планирование времени, и действительно помогает. А еще убедите свекровь, если ей нужна чистота в вашей квартире, то драить полы до блеска ей придется самостоятельно. Не готова — тогда в сад. Гулять с детьми.

Разговоры с другими мамами на площадке

Пересказ каждого эпизода 20-серийного фильма в подробностях. Обсуждение цвета и консистенции детской стула. Сплетни, слухи, скандалы у соседей или у Аллы Пугачевой — в неограниченном количестве. И непременное: «Наш Андрюша в 7 месяцев пошел. А ваш не ходит еще, да? Год и месяц ему, говорите? Ну-ну». Все это типичные беседы коллег по детской площадке. Каждая мама тут — Мегамозг в выращивании детей. Не забывайте, что и вы тоже!

Визит в поликлинику

Какой большой живот у вашего ребёнка — это грыжа, запишитесь к хирургу, а лучше сразу идите на операцию. Ножки не до конца разводятся в тазобедренных суставах — так и до инвалидности не далеко. А что за сыпь на спинке? Похоже на диатез, корь и краснуху одновременно. От всего сразу и начнем лечить. Без антибиотиков в вашем случае не обойтись, ну и противовирусные на всякий случай купите.

Посещение районного педиатра по уровню стресса сравнится разве что с дрессировкой льва или перелетом Новый Уренгой — Житомир: долго, муторно, просто опасно для здоровья.

Приезд свекрови

Вы еще не пришли в себя от последнего визита мамы мужа. А она уже снова тут как тут. И конечно, не забыла захватить мешок с советами. Когда ребенка купаешь, на дно ванночки стели пеленку, а то воды испугается. Почему это сладкого кормящей маме нельзя? Сахар необходим для работы мозга! Вот, держи, я вам килограмм «Мишек на севере» привезла! И соковыжималку тоже — пора уже Митеньке соки натуральные делать. Как это — до полугода ничего, кроме грудного молока? Ты ребенка уморить собралась?

Новая беременность.

Если вашему малышу нет и трех лет, известие об очередном прибавлении в семействе может не только обрадовать, но и напугать. Если с одним ребёнком приходится нелегко, то как же справиться с двумя, когда старший еще кроха? Не надо паниковать раньше времени. Миллионы женщин были в вашей ситуации — и справились. У вас тоже все получится!