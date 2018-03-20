Аглая Тарасова вместе с мамой Ксения Раппопорт подарила праздник детям-бабочкам 

Благотворительный фонд «Дети-бабочки» отметил свое 7-летие. На праздничное мероприятие собрались 130 подопечных фонда, а также звездные гости, в числе которых были Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Таисия Вилкова, Александр Гудков и многие другие. Праздник удался на славу: юных гостей ждали не только позитивные эмоции от общения с артистами, но и музыкальное шоу, театральные сценки, игры с клоунами, представление иллюзиониста, сладкая вата, мороженое и другие развлечения и сюрпризы. Александр Гудков Одним из главных украшений вечера стал шестиярусный торт, украшенный бабочками, от знаменитого кондитера Рената Агзамова. Помимо веселой части маленьких гостей в честь дня рождения фонда ждало еще очень важное событие: консультации со специалситами, которые дали рекомендации и скорректировали назначения. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:пресс-служба