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Праздник-конкурс «Мамино лакомство» состоялся в Богородском
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Праздник-конкурс «Мамино лакомство» состоялся в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 16 часов назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В праздничном мероприятии приняли участие дети и родители из многодетных семей района Богородское.
Региональная благотворительная общественная организация «Общество многодетных семей „Богородское“ при поддержке Совета депутатов МО Богородское провела 17 марта традиционный, 11-й по счету, праздник для детей и родителей из многодетных семей.
Ранее депутат Совета депутатов МО Богородское Анна Иванова рассказала, что во время праздника состоится выставка кулинарных шедевров и мастер-класс „Подарок маме“, где дети будут готовить для своих мам праздничные блюда. По ее словам не было жестких критериев. Главное условие: чтобы блюдо делилось на 50 частей: на количество участников праздника. Это могли быть и бутерброды, и торты и другие лакомства или блюда».
Во время работы жюри, дети провели для мам концертную программу «Букет мелодий для любимой мамы». Это были самые разнообразные номера и композиции, посвященные мамам района Богородское.
По окончании концерта жюри вручили участникам и победителям конкурса призы, потом все вместе отправились на дружественное чаепитие. Здесь каждый смог продегустировать конкурсные блюда и поделиться своими кулинарными секретами.
Праздник прошел в библиотеке №74 по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.
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