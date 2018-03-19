Праздник-конкурс «Мамино лакомство» состоялся в Богородском

В праздничном мероприятии приняли участие дети и родители из многодетных семей района Богородское.

Региональная благотворительная общественная организация «Общество многодетных семей „Богородское“ при поддержке Совета депутатов МО Богородское провела 17 марта традиционный, 11-й по счету, праздник для детей и родителей из многодетных семей.

Ранее депутат Совета депутатов МО Богородское Анна Иванова рассказала, что во время праздника состоится выставка кулинарных шедевров и мастер-класс „Подарок маме“, где дети будут готовить для своих мам праздничные блюда. По ее словам не было жестких критериев. Главное условие: чтобы блюдо делилось на 50 частей: на количество участников праздника. Это могли быть и бутерброды, и торты и другие лакомства или блюда».

Во время работы жюри, дети провели для мам концертную программу «Букет мелодий для любимой мамы». Это были самые разнообразные номера и композиции, посвященные мамам района Богородское.

По окончании концерта жюри вручили участникам и победителям конкурса призы, потом все вместе отправились на дружественное чаепитие. Здесь каждый смог продегустировать конкурсные блюда и поделиться своими кулинарными секретами.

Праздник прошел в библиотеке №74 по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.