Тина Канделаки рассказала о своих детях

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала совместное фото с дочерью — 18-летней Меланией Кондрахиной.

Канделаки призналась, что ее очень часто спрашивают про детей и просят поделиться секретами правильного воспитания. Сама телеведущая говорит, что ее дети — взрослые, самостоятельные и достаточно строгие люди. «От общения друг с другом мы все развиваемся только в лучшую сторону», — призналась Тина и добавила, что выложила пост с личного одобрения дочери.

Читатели отметили, что на фото Тина и Мелания больше похожи на сестер, чем на мать и дочь.