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Анджелина Джоли сводила детей на новую «Лару Крофт»
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Анджелина Джоли сводила детей на новую «Лару Крофт» 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Попкорн News
Актриса и режиссер Анджелина Джоли в компании своих детей побывала на показе фильма «Tomb Raider: Лара Крофт», передает НСН.
Её в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса заметили сотрудники издания People. Отмечается, что посмотреть на новую Лару с Джоли пошли её дочери Захара и Шайло, а также близнецы Нокс и Вивьен.
Напомним, актриса предстала в образе Лары Крофт в предыдущих частях франшизы, которые вышли в 2001 и 2003 годах. О том, понравился ли Джожи и её семье новый фильм, в котором сыграла Алисия Викандер, не сообщается.
Между тем, по итогам прошедших выходных картина «Tomb Raider: Лара Крофт» возглавила российский прокат. По сообщениям портала kinobusiness.com, блокбастер собрал почти 237 миллионов рублей, потеснив с первого места российскую комедию «Я худею» Алексея Нужного. Она в течение минувшей недели заработала чуть более 118 миллионов рублей.
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