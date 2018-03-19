Анджелина Джоли сводила детей на новую «Лару Крофт»

Актриса и режиссер Анджелина Джоли в компании своих детей побывала на показе фильма «Tomb Raider: Лара Крофт», передает НСН.

Её в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса заметили сотрудники издания People. Отмечается, что посмотреть на новую Лару с Джоли пошли её дочери Захара и Шайло, а также близнецы Нокс и Вивьен.

Напомним, актриса предстала в образе Лары Крофт в предыдущих частях франшизы, которые вышли в 2001 и 2003 годах. О том, понравился ли Джожи и её семье новый фильм, в котором сыграла Алисия Викандер , не сообщается.

Между тем, по итогам прошедших выходных картина «Tomb Raider: Лара Крофт» возглавила российский прокат. По сообщениям портала kinobusiness.com, блокбастер собрал почти 237 миллионов рублей, потеснив с первого места российскую комедию «Я худею» Алексея Нужного. Она в течение минувшей недели заработала чуть более 118 миллионов рублей.