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В Улан-Удэ десятимесячная малышка утонула в ведре с водой
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В Улан-Удэ десятимесячная малышка утонула в ведре с водой 

РИА «ФедералПресс» 14 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия произошла в одном из домов микрорайона «Таежный» в Улан-Удэ. Родители малышки уехали 17 марта на свадьбу и вернулись лишь утром следующего дня. За девочкой и ее трехлетним братом все это время присматривала бабушка. Вернувшись, родители сразу легли спать. После обеда сон сморил и бабушку, а также младшего брата хозяина дома, который жил вместе с ними. В итоге пока взрослые спали дети были без присмотра.
Около 16 часов проснулся брат. Когда он вышел из своей комнаты, к нему подбежал трехлетний племянник, который принялся показывать рукой в сторону умывальника. Подойдя к нему, мужчина в ведре под умывальником, куда стекала вода, увидел маленькую племянницу. Он вытащил ребенка из воды и разбудил родителей. Малышке срочно вызвали скорую помощь, но было слишком поздно — спасти младенца не удалось, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.
Фото: pxhere.com.
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