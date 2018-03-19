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СМИ сообщили о планах Анджелины Джоли усыновить седьмого ребенка с женихом-миллиардером
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СМИ сообщили о планах Анджелины Джоли усыновить седьмого ребенка с женихом-миллиардером 

WMJ.ru 16 часов назад
Фото: WMJ.ru
Уже в течение года личность предполагаемого четвертого мужа актрисы не меняется — ей приписывают роман с британским миллиардером-филантропом, который немного старше ее. Однако теперь к этим слухам добавились новые: как пишет издание OK!, «жених» якобы происходит из большой семьи и хочет усыновить ребенка вместе с возлюбленной. Сейчас Анджелина воспитывает троих детей, рожденных в браке с Брэдом Питтом, и троих приемных детей. — поделился анонимный инсайдер. Пока эти слухи никак не подтвердились, да и развод с Брэдом Питтом после разрыва в конце 2016 года так и не был официально оформлен. Впрочем, если новое замужество Анджелины Джоли под большим вопросом, то желанию завести еще детей мы бы не удивились! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Global Look Press
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