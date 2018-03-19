На это можно смотреть бесконечно: Эштон Катчер учит дочку играть в гольф (фото)

Мила Кунис и Эштон Катчер уделяют огромное внимание воспитанию детей. Актеры убеждены, что малышам нужно с детства прививать любовь к спорту и желание учиться. Именно поэтому трехлетняя Уайатт занимается танцами, посещает всевозможные кружки и секции. Теперь в расписании малышки появилась еще одна активность — мини-гольф. Папарацци сфотографировали, как Эштон Катчер обучал дочурку этому мастерству на площадке в Лос-Анджелесе.

Эштон Катчер с дочерью

Судя по снимкам, Уайатт отлично усвоила урок. Девочка уверенно держала клюшку и внимательно слушала отца. Умилительные фотографии моментально разлетелись по страницам зарубежных изданий и соцсетям.

Эштон Катчер с дочерью

Напомним, что Эштон Катчер и Мила Кунис также воспитывают годовалого сына Дмитрия. Мальчик появился на свет 30 ноября 2016 года. Над его расписанием звезды родители пока еще работают.