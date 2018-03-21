Ещё
Десятимесячная девочка утонула в ведре с водой в Бурятии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Десятимесячная девочка утонула в ведре с водой в Бурятии 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Следственный комитет РФ проводит проверку по факту гибели 10‐месячной девочки в ведре с водой. Об этом сообщила пресс‐служба ведомства.
Уточняется, что трагедия произошла в микрорайоне Таежный в городе
Улан-Удэ  Родители оставили ребенка под присмотром бабушки. В доме также находился трехлетний брат девочки. В сообщении уточняется, что родители детей уехали на свадьбу, после чего вернулись и сразу легли спать. Однако бабушка и брат хозяина дома также спали, в результате чего дети остались без присмотра.
Около 16 часов проснулся брат. Когда он вышел из своей комнаты, к нему подбежал племянник, который принялся показывать рукой в сторону умывальника. Подойдя к нему, мужчина в ведре под умывальником, куда стекала вода, увидел маленькую племянницу. Девочка находилась в ведре головой вниз, ее дыхательные пути были скрыты под водой
пресс-служба
СК РФ по региону.
Прибывшие медики не сумели спасти ребенка. В настоящее время по факту гибели девочки проводится доследственная проверка.
Ранее сотрудники полиции обнаружили тело полуторамесячного ребенка в одной из квартир в поселке Жаворонки Одинцовского района.
360tv.ru: последние новости
Жители Ростова‐на‐Дону возмутились поступком женщины, которая оставила ребенка в машине Новорожденный получил смертельные ожоги от батареи на Ямале Анджелина Джоли шокировала общественность методами воспитания детей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье5
Как на самом деле выглядят модели plus-size42
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение51
Девушка делает интимные фото с незнакомцами36
Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение