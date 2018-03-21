Десятимесячная девочка утонула в ведре с водой в Бурятии

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту гибели 10‐месячной девочки в ведре с водой. Об этом сообщила пресс‐служба ведомства.

Уточняется, что трагедия произошла в микрорайоне Таежный в городе

Улан-Удэ Родители оставили ребенка под присмотром бабушки. В доме также находился трехлетний брат девочки. В сообщении уточняется, что родители детей уехали на свадьбу, после чего вернулись и сразу легли спать. Однако бабушка и брат хозяина дома также спали, в результате чего дети остались без присмотра.

Около 16 часов проснулся брат. Когда он вышел из своей комнаты, к нему подбежал племянник, который принялся показывать рукой в сторону умывальника. Подойдя к нему, мужчина в ведре под умывальником, куда стекала вода, увидел маленькую племянницу. Девочка находилась в ведре головой вниз, ее дыхательные пути были скрыты под водой

пресс-служба

СК РФ по региону.

Прибывшие медики не сумели спасти ребенка. В настоящее время по факту гибели девочки проводится доследственная проверка.

Ранее сотрудники полиции обнаружили тело полуторамесячного ребенка в одной из квартир в поселке Жаворонки Одинцовского района.