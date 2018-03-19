Приходите за деньгами. Где и как пермяки могут получить выплаты на первенцев

С января 2018 года пары из Пермского края, впервые ставшие родителями, могут рассчитывать не только на собственные доходы, но и на помощь государства. Чтобы помочь мамам и папам растить первенцев, в регионе начали ежемесячно выплачивать пособие в 10 289 рублей всем семьям, заработок которых не больше, чем 16 206 рублей на человека в месяц. Что нужно сделать, чтобы получить деньги, рассказываем в нашем материале.

Зачем ввели выплаты?

Выдавать деньги на содержание первенцев — решение федеральных властей. Такие выплаты сейчас появляются во всех регионах страны.

— Для Пермского края поддержка людей, решивших завести первого ребенка, очень важна. Сейчас детей начало заводить сравнительно немногочисленное поколение девяностых, поэтому число первых рождений падает. Так, в 2013 году в семьях региона появилось 17087 первенцев, а в 2017-м всего 11895. Мы надеемся, что благодаря новому способу поддержки, молодые семьи будут уверены в завтрашнем дне и не станут откладывать рождение первенцев в долгий ящик, — рассказали корреспонденту 59.ru в министерстве социального развития Прикамья. — При этом вторых рождений в прошлом году оказалось больше — 13070. Во многом это заслуга материнского капитала. Третьих детей в минувшем году завели 7244 пары, и это хороший показатель.

Кто может получить деньги на содержание первенца?

Ежемесячные выплаты могут получить все пары, впервые ставшие родителями в 2018 году, независимо от возраста мамы и папы. Единственное требование, которому должна соответствовать семья — иметь доход не больше 16 206 рублей на человека.

— По нашим подсчетам, право на выплаты имеют около родители примерно 70% первенцев, появившихся на свет с начала года, — сообщили в краевом минсоце.

Какие документы нужны, чтобы получить помощь от государства?

Чтобы оформить пособие, маме или законному представителю ребенка нужно подготовить несколько документов. Это паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справки о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев, реквизиты банковского счета.

Где можно подать заявление на выплаты?

Заявления от родителей принимают в территориальных управлениях минсоцразвития по всему Пермскому краю. Важный момент: обращаться нужно в ТУ по месту регистрации, а не по месту жительства. Все места, где мам и пап ждут с документами на пособия, мы указали на интерактивной карте.

К тем, кому сложно оторваться от домашних дел и заботы о малыш, специалисты соцзащиты готовы прийти на дом.

— Если вы хотите пригласить сотрудников на дом, приготовьте все нужные документы, и напишите письмо на электронный адрес isshardakova@social.permkrai.ru. Специалисты свяжутся с вами и назначат встречу в удобное время, — инструктируют пермяков в минсоце.

Стоять с ребенком в очереди, чтобы оформить пособие не придется — можно позвать специалиста на дом Когда нужно обратиться с заявлением о получении выплат?

Заявки на пособие начали принимать в январе, но оформить выплату пока успели только 220 семей из 1724, где в 2018 году родились первенцы.

— Советуем родителям не откладывать обращение за материальной помощью. Тем, кто оформит заявление в первые шесть месяцев после рождения малыша, выплатят по 10 289 рублей за каждый месяц его жизни. Остальным пособие «задним числом» начислять не будут, а насчитают сумму с момента обращения, — объяснили в министерстве.

Через какое время после обращения деньги придут на счет?

В министерстве сообщили, что родители детей, обратившиеся с заявлением в январе, получили деньги на счет в феврале, те, кто пришел в феврале — получат их до конца марта, и так далее.

В следующий раз 59.ru расскажет, как получить региональный «материнский капитал», который с недавних пор выдают парам, впервые ставшим родителями.