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Семейный бэби-спектакль «Кто живет в коробке?»
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Семейный бэби-спектакль «Кто живет в коробке?» 

Ezhikezhik.ru 12 часов назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В субботу, 24 марта, в 17.00 в Виноградной оранжерее в музея-заповедника «Царицыно» покажут семейный бэби-спектакль «Кто живет в коробке?» для детей от 2 до 6 лет.
Спектакль придумали и поставили создатели первого международного фестиваля бэби-спектаклей «Кукуся».
Бэби-спектакль — это постановка для самых маленьких, на которой нет высоко поднятой сцены. Все действие происходит на уровне глаз ребёнка, при этом родители сидят рядом. Зрители увидят приключения ботинок в коробочном городе, в котором столько интересного — знакомства с соседями, поездки на автобусе, прогулки по зоопарку.
После представления у детей будет возможность потрогать все коробки, рассмотреть их поближе и поиграть с ними.
24 марта, 17:00 Возраст: 2+ Продолжительность: 30 минут [+ 15 минут интерактивная часть]
Стоимость — 900 р. за каждого зрителя (билет приобретается отдельно на каждого ребенка и каждого взрослого).
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