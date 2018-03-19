Семейный бэби-спектакль «Кто живет в коробке?»

В субботу, 24 марта, в 17.00 в Виноградной оранжерее в музея-заповедника «Царицыно» покажут семейный бэби-спектакль «Кто живет в коробке?» для детей от 2 до 6 лет.

Спектакль придумали и поставили создатели первого международного фестиваля бэби-спектаклей «Кукуся».

Бэби-спектакль — это постановка для самых маленьких, на которой нет высоко поднятой сцены. Все действие происходит на уровне глаз ребёнка, при этом родители сидят рядом. Зрители увидят приключения ботинок в коробочном городе, в котором столько интересного — знакомства с соседями, поездки на автобусе, прогулки по зоопарку.

После представления у детей будет возможность потрогать все коробки, рассмотреть их поближе и поиграть с ними.

24 марта, 17:00 Возраст: 2+ Продолжительность: 30 минут [+ 15 минут интерактивная часть]

Стоимость — 900 р. за каждого зрителя (билет приобретается отдельно на каждого ребенка и каждого взрослого).