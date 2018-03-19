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День материнства соответствует двум с половиной рабочим дням
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День материнства соответствует двум с половиной рабочим дням 

ИД «Собеседник» 12 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
По затратам времени материнство можно сравнить с двумя с половиной полноценными работами, показало исследование.
Все мы знаем о том, что наши мамы настоящие герои, и что воспитание ребенка — это полноценная работа. Однако новое исследование показало, насколько тяжелым данный процесс является для женского организма. Наблюдение за здоровьем более 2 тысяч американских мам, имеющих детей в возрасте от 5 до 12 лет, позволило исследователям прийти к выводу о том, что материнство является эквивалентом двух с половиной полноценных работ.
В среднем рабочий день обычной мамы начинался в 6:23 утра, то есть значительно раньше, чем у большинства людей с обычными работами. Причем речь шла не о пробуждении, а именно о начале работы — большинство мам вставало значительно раньше. После того, как они заканчивали все свои дела, касающиеся воспитания детей и других вопросов, их трудовой день заканчивался — приблизительно в 20:31. Немногие работы требуют 14-часового рабочего дня, а большинство мам трудится без всяких выходных, что составляет невероятные 98 часов в неделю против обычных 40 у большинства людей. Почти столько тратится на две с половиной полноценных работы.
Исследование также продемонстрировало, что каждый день среднестатистическая мама может тратить на себя не более 1 часа и 7 минут. Это чуть больше, чем продолжительность традиционного обеденного перерыва.
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