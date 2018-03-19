Недолюбленные дети: почему знаменитости бросают своих наследников

Оперная дива продолжает жить в Киеве вместе с сыном Ваней, рожденным в браке с погибшим депутатом Вороненковым. Белокурого мальчугана женщина периодически показывает поклонникам, посещая с ним детские мероприятия или публикуя семейные снимки. Отношения же Марии со старшими детьми умиления и восхищения не вызывают. Певица и депутат не раз нелестно высказывалась в их адрес. «Мне было крайне неприятно и стыдно наблюдать, как они в Крыму исполняли что-то там на сцене», — так Мария оценила недавнее выступление Ильи и Людмилы. В подобном тоне о детях Максакова говорила и в интервью: «Первые 12 лет эти детишки висели исключительно на мне. В конце концов, если они поживут сейчас со своим биологическим отцом еще 12 лет, — это проблема, чтобы меня осуждать? Вот и пусть поживут, если так сложилось. Если я не хочу общаться с их отцом, то, соответственно, дозирую общение с детьми». Появились даже слухи, что женщина хочет отказаться от старших детей — но домыслы Мари опровергла и, смягчившись, выразила надежду, что наследники вырастут и переедут к ней.

Семчев дважды оставлял некогда любимых женщин с детьми на руках и принимал участие в жизни наследников лишь финансово. Татьяна, мать старшего сына актера, забеременела, когда будущему артисту исполнился 21 год — к появлению ребенка Александр не был готов, и его избраннице пришлось вернуться к родителям. С Юлией — женщиной, родившей сына Кирилла, — Семчев также быстро расстался, отправившись в столицу строить карьеру. Лишь в третий раз став папой, Александр почувствовал, что такое счастливое отцовство, любовь к ребенку, чувство ответственности. С мамой маленького Федора мужчина в разводе, но проводит максимум времени с мальчиком. А что касается старших наследников — Семчев признается, что не питал к ним особых чувств, но надеется на прощение и понимание: «Я всегда был уходящим папой, не приходящим. Отказаться от собственных детей — это легко. Попробовать их снова обрести — сложнее».

Александр Семчев и его сын Павел. Фото: Globallook, соцсети (Источник: eg.ru

Артистка взяла из детского дома мальчика Колю более 17 лет назад: оформила патронаж, затем документы на усыновление, дала малышу свою фамилию. Но позднее стала замечать, что Коля становится агрессивным, неуправляемым — тогда Германова отправила приемного сына в психиатрическую больницу и отказалась от ребенка. В прошлом году история получила продолжение: Николай, выросший абсолютно здоровым, пришел в студию шоу «Пусть говорят». Как узнали зрители, молодой человек женился и уже стал отцом, но с Евдокией Алексеевной отношения так и не смог восстановить: артистка не пустила Николая в квартиру и не захотела говорить по телефону. «Ты понимаешь, что не очень правильно делаешь? Ты замутил это и ковыряешься в том, к чему я не хочу иметь никакого отношения», — резко ответила Николаю артистка. Позднее юноша встретился с биологической матерью — но не смог простить бросившую его женщину.

Евдокия Германова и Николай. Фото: Globallook, кадр из шоу (ПЕРВЫЙ КАНАЛ)

О личной жизни создатель «Городка» говорит нечасто, о первой семье — и вовсе никогда. Сыновей Николая и Алексея и экс-супругу Ольгу артист оставил, полюбив другую женщину. После расставания дети не общались с отцом, а повзрослев, отреклись от родства со знаменитым родителем. Мать молодых людей вновь вышла замуж за профессора Максима Хлопова, и Николай и Алексей взяли отечество и фамилию воспитавшего их отчима. По мнению близких Стоянова, именно Ольга пресекла попытки Юрия Николаевича наладить контакты с наследниками: «Это не Юра не общается с детьми, а дети не общаются с ним. Это, скорее всего, была проекция Ольги. Она с детьми уехала от него». Стоянов же, как считают в его окружении, тяжело переживал сложившуюся ситуацию — однако связь с наследниками утрачена.

Юрий Стоянов и его сыновья от первого брака. Фото: Globallook, соцсети (Источник: kp.ru

Ольга Зарубина и Александр Малинин поженились в молодости и расстались спустя два года брака — дочь пары Кира родилась уже после развода родителей. Ольга с малышкой переехала в Америку, а воспитанием девочки занималась вместе со вторым мужем Владимиром Евдокимовым . Настоящего отца Кира увидела лишь спустя четверть века на ток-шоу, но Александр Малинин и его супруга Эмма не спешили признавать девушку — родство пришлось доказывать с помощью ДНК-теста. Дальнейшее участие в телевизионных проектах семье на пользу не пошло: выяснилось, что экс-супруга Малинина неоднократно оставляла дочь то с друзьями, то с родственниками ради работы, а сама Кира стала скрываться от близких и публики в неблагополучном районе Сиэтла. «Очень странное ощущение, будто он приложил все усилия, чтобы не общаться со мной, — высказалась девушка об отце. — Неужели это так сложно, говорить, быть рядом? Он уничтожил меня, он испортил мою жизнь. Хочет он со мной общаться или нет, он должен нести ответственность за мою жизнь». Сам певец непрекращающиеся скандалы комментирует сдержанно, называя публичные разборки «очередной телевизионной провокацией».

Александр Малинин и его дочь Кира. Фото: Саргей ШАХИДЖАНЯН, Первый канал (Источник: kp.ru)