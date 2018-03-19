Школьницы из Печатников призвали горожан беречь бумагу

Индивидуальный проект «Бережем бумагу» воспитанницы подготовительной группы №3 школы №1256 в Печатниках, созданный совместно с родителями под руководством воспитателей Шлекис О. А. и Кайтан И. М., был представлен детям старшего возраста. Информация об этом появилась на официальном портале учебного учреждения.

«В ходе презентации проекта дети узнали о «круговороте» бумаги, о том, что чем больше ее выпускается, тем меньше остаётся деревьев. Сделали вывод: бумагу надо беречь. О том, как это сделать, Надя рассказала в своей презентации. Данная тема оказалась интересной детям и доступной для их понимания, — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1256 находится по адресу: ул. Полбина, д.44. (то)