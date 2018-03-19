Фото дня: идеальный отец Дэвид Бекхэм учит детей кататься с высокой горки 

Он обожает возиться со своими четырьмя детьми от fashion-иконы Виктории Бекхэм, готовит для них вкусное и самостоятельно воспитывает в отсутствие мамы. Вот и в минувший уикэнд Бекхэм провел время с детьми активно: в небольшом перелеске учил 13-летнего начинающего музыканта Круза и свою любимицу, 6-летнюю Харпер Севен, не бояться кататься с высокой горы. Отчетом о веселом выходном с детьми легенда футбола поделился в Instagram. На фотографии и видео с унаследовавшими эффектные внешние данные родителей детьми невозможно налюбоваться — как и на выражение лица счастливого и гордого отца. Напомним, Виктория и Дэвид стараются минимально прибегать к помощи нянь и подменяют друг друга, когда нужно присмотреть за детьми. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram