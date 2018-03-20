Онлайн-доступ к газетам открыли в библиотеке №160

Электронный доступ к подборкам газет открыли в районной библиотеке №160. Об этом редактору нашей газеты рассказала библиотекарь Юлия Бабичева во вторник, 20 марта.

Напомним, на прошлой неделе в столичных библиотеках открылся электронный доступ к более чем 40 изданиям, находящихся в фондах читален Москвы. Онлайн-поиском печатных периодических изданий оснастили и библиотеку района Бирюлево Западное — теперь отыскать интересующий номер журнала или газеты можно при помощи программы East View. В электронном виде представлены как современные номера, так и архив номеров прошлых лет. Об этом сообщили на портале мэра и Правительства Москвы.

— «Первой ласточкой» в нововведениях, связанных с возможностью читать книги онлайн, стал, конечно «ЛитРес», после чего была создана сеть НЭБ (Национальная электронная библиотека), и вот сейчас уже стала доступна возможность читать прессу. Для того, чтобы получить пароль и поработать с необходимыми изданиями, необходимо обратиться напрямую к нам. Конечно, никакой электронный ресурс не заменит настоящего журнала или газеты, но, полагаю, нововведения будут востребованы среди молодых людей ввиду комфортного чтения в любой точке, — отметила библиотекарь Юлия Бабичева.