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Мы все особенные: Согдиана и Бледанс присоединились к акции в поддержку людей с синдромом Дауна
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Мы все особенные: Согдиана и Бледанс присоединились к акции в поддержку людей с синдромом Дауна 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Совместно с креативным агентством Red Keds фонд снял мотивационный ролик о том, что границы между людьми с ограниченными возможностями и условно здоровыми не так однозначны, как мы думаем, и о том, каждый из нас чего-то не умеет. Организаторы акции пригласили пользователей соцсетей поддержать людей с синдромом Дауна и поделиться роликом с хэштегом #мывсеособенные, рассказать, чему размещающий запись так и не смог научиться, и помочь пожертвованием.
Среди звезд, уже поддержавших кампанию — Тутта Ларсен, Эвелина Бледанс, Согдиана, Валдис Пельш, Ольга Шелест, Любовь Толкалина, Елена Борщева, Мария Погребняк и другие.
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Фото:Instagram, пресс-служба
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