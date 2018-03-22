Мы все особенные: Согдиана и Бледанс присоединились к акции в поддержку людей с синдромом Дауна

Совместно с креативным агентством Red Keds фонд снял мотивационный ролик о том, что границы между людьми с ограниченными возможностями и условно здоровыми не так однозначны, как мы думаем, и о том, каждый из нас чего-то не умеет. Организаторы акции пригласили пользователей соцсетей поддержать людей с синдромом Дауна и поделиться роликом с хэштегом #мывсеособенные, рассказать, чему размещающий запись так и не смог научиться, и помочь пожертвованием.

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Фото:Instagram, пресс-служба