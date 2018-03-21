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Тутта Ларсен, Валдис Пельш, Согдиана и другие звезды поддержали акцию #МыВсеОсобенные
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Тутта Ларсен, Валдис Пельш, Согдиана и другие звезды поддержали акцию #МыВсеОсобенные 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Сегодня, 21 марта, во всем мире отмечают Международный день человека с синдромом Дауна. В честь этого дня благотворительный фонд «Синдром любви» совместно с креативным агентством Red Keds запустил федеральную социальную кампанию #МыВсеОсобенные.
Цель акции — донести до миллионов россиян, что каждый из нас имеет свои сильные и слабые стороны — и что все мы, как и люди с синдромом Дауна, чего-то не сможем, а в чем-то добиваемся успехов.
Поддержать кампанию очень просто: достаточно поделиться видеороликом, снятым специально для акции, добавив хэштег #МыВсеОсобенные. Также можно помочь фонду «Синдром любви» пожертвованием.
Кампанию, приуроченную к Международному дню человека с синдромом Дауна, уже поддержали многие телеканалы, в том числе: ТНТ, ТНТ4, ТВ3, Пятница, Супер, 2х2, СТС, Домашний, РЕН ТВ, Москва 24.
Не остались в стороне и отечественные звезды, на своих страничках ролик разместили: Тутта Ларсен, Согдиана, Валдис Пельш, Ольга Шелест, Любовь Толкалина, Елена Борщева и многие другие знаменитости.
«Я не простой человек. Я простой человек. Я несовершенна. Есть огромное количество вещей, которые я никогда не сумею сделать. Есть многое, что я умею делать очень круто… До знакомства с фондом я ничего не знала про синдром Дауна. И боялась что-то знать. Боялась таких детей. Хотела знать о них как можно меньше. Как мне сегодня за это стыдно! Теперь, когда я общаюсь с солнечными детьми и их родителями, я знаю, что люди с синдромом Дауна такие же, как и мы! Но им нужна помощь, поддержка. Им необходимы условия, в которых они будут полноценно развиваться, учиться, общаться и чувствовать себя счастливыми. Сегодня Международный день человека с синдромом Дауна. И каждый из нас может помочь им. Давайте помнить, что мы все — особенные!» — написала Тутта Ларсен в личном блоге.
В этот день я хочу поддержать Всероссийскую социальную акцию #МыВсеОсобенные. Люди с синдромом Дауна особенные — они такие же, как и мы, но им нужна помощь,
сообщил подписчикам Валдис Пельш.
Фото, видео: пресс-служба
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