Тутта Ларсен, Валдис Пельш, Согдиана и другие звезды поддержали акцию #МыВсеОсобенные

Сегодня, 21 марта, во всем мире отмечают Международный день человека с синдромом Дауна. В честь этого дня благотворительный фонд «Синдром любви» совместно с креативным агентством Red Keds запустил федеральную социальную кампанию #МыВсеОсобенные.

Цель акции — донести до миллионов россиян, что каждый из нас имеет свои сильные и слабые стороны — и что все мы, как и люди с синдромом Дауна, чего-то не сможем, а в чем-то добиваемся успехов.

Поддержать кампанию очень просто: достаточно поделиться видеороликом, снятым специально для акции, добавив хэштег #МыВсеОсобенные. Также можно помочь фонду «Синдром любви» пожертвованием.

Кампанию, приуроченную к Международному дню человека с синдромом Дауна, уже поддержали многие телеканалы, в том числе: ТНТ, ТНТ4, ТВ3, Пятница, Супер, 2х2, СТС, Домашний, РЕН ТВ , Москва 24.

«Я не простой человек. Я простой человек. Я несовершенна. Есть огромное количество вещей, которые я никогда не сумею сделать. Есть многое, что я умею делать очень круто… До знакомства с фондом я ничего не знала про синдром Дауна. И боялась что-то знать. Боялась таких детей. Хотела знать о них как можно меньше. Как мне сегодня за это стыдно! Теперь, когда я общаюсь с солнечными детьми и их родителями, я знаю, что люди с синдромом Дауна такие же, как и мы! Но им нужна помощь, поддержка. Им необходимы условия, в которых они будут полноценно развиваться, учиться, общаться и чувствовать себя счастливыми. Сегодня Международный день человека с синдромом Дауна. И каждый из нас может помочь им. Давайте помнить, что мы все — особенные!» — написала Тутта Ларсен в личном блоге.

В этот день я хочу поддержать Всероссийскую социальную акцию #МыВсеОсобенные. Люди с синдромом Дауна особенные — они такие же, как и мы, но им нужна помощь,

сообщил подписчикам Валдис Пельш.

Фото, видео: пресс-служба

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