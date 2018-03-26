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В Москве пройдёт благотворительный турнир в поддержку людей с синдромом Дауна
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В Москве пройдёт благотворительный турнир в поддержку людей с синдромом Дауна 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
15 апреля в комплексе ЛФК ЦСКА пройдёт традиционный весенний благотворительный турнир по мини-футболу «Mars и „Спорт во благо“, инициированный благотворительным фондом „Синдром любви“ в поддержку людей с синдромом Дауна. Цель турнира — сбор средств на развивающие программы для детей с синдромом Дауна.
Турнир начнётся с давней традиции — дети-подростки с синдромом Дауна выведут футболистов на построение перед началом мероприятия.
Не так давно юные футболисты с синдромом Дауна приняли участие в съёмках социального ролика и стали главными героями Всероссийской социальной кампании #МЫВСЕОСОБЕННЫЕ, стартовавшей 21 марта — в Международный день человека с синдромом Дауна. Акцию поддержали несколько федеральных телеканалов, а также известные артисты и блогеры.
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