В Москве пройдёт благотворительный турнир в поддержку людей с синдромом Дауна

15 апреля в комплексе ЛФК ЦСКА пройдёт традиционный весенний благотворительный турнир по мини-футболу «Mars и „Спорт во благо“, инициированный благотворительным фондом „Синдром любви“ в поддержку людей с синдромом Дауна. Цель турнира — сбор средств на развивающие программы для детей с синдромом Дауна.

Турнир начнётся с давней традиции — дети-подростки с синдромом Дауна выведут футболистов на построение перед началом мероприятия.

Не так давно юные футболисты с синдромом Дауна приняли участие в съёмках социального ролика и стали главными героями Всероссийской социальной кампании #МЫВСЕОСОБЕННЫЕ, стартовавшей 21 марта — в Международный день человека с синдромом Дауна. Акцию поддержали несколько федеральных телеканалов, а также известные артисты и блогеры.