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В школе на Авиамоторной поддержат акцию в честь Дня людей с синдромом Дауна
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В школе на Авиамоторной поддержат акцию в честь Дня людей с синдромом Дауна 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В школе «Ковчег» на Авиамоторной улице решили поддержать акцию, которая пройдет 21 марта, посвященную детям с синдромом Дауна.
Чтобы стать участником акции, нужно просто выделиться из толпы необычной деталью гардероба — надеть разноцветные носки.
«В рамках акции, инициированной международной организацией Down Syndrome International, люди, которые находятся в разных точках планеты, объединятся и наденут разноцветные носки, чтобы выразить толерантность и свою поддержку людям с синдромом Дауна. Присоединяйтесь», — говорится на сайте школы.
Напомним, что День людей с синдромом Дауна отмечается 21 марта. (ск)
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