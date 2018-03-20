В школе на Авиамоторной поддержат акцию в честь Дня людей с синдромом Дауна

В школе «Ковчег» на Авиамоторной улице решили поддержать акцию, которая пройдет 21 марта, посвященную детям с синдромом Дауна.

Чтобы стать участником акции, нужно просто выделиться из толпы необычной деталью гардероба — надеть разноцветные носки.

«В рамках акции, инициированной международной организацией Down Syndrome International, люди, которые находятся в разных точках планеты, объединятся и наденут разноцветные носки, чтобы выразить толерантность и свою поддержку людям с синдромом Дауна. Присоединяйтесь», — говорится на сайте школы.

Напомним, что День людей с синдромом Дауна отмечается 21 марта. (ск)