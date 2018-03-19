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Как русские именовали своих детей
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Как русские именовали своих детей 

Кириллица 10 часов назад
Фото: Кириллица
В каждой стране мира, в том числе и в России, имеются собственные уникальные традиции наречения детей; есть и запретные имена, притягивающие беду. Так что родители, ревностно оберегающие своё чадо от несчастливой судьбы, издавна старались быть осторожными и в этом вопросе и соблюдать нехитрые правила.
Традиции семьи Романовых
Надо отметить, что как таковых нежелательных или проклятых имён в России не существовало, они могли быть только у какой-нибудь определённой семьи. Например, именем предка, который опорочил свой род или навлек на него ненависть окружающих, детей не называли. А вот если человек прославил свою фамилию, прожил долгую и счастливую жизнь, его имя становилось популярным у потомков. Примечательно, что именно такого обычая придерживались представители династии Романовых.
В царской семье в отличие от всего населения страны было не принято называть детей по святцам, в честь святых. В приоритете стояли имена царственных родственников с благополучной судьбой. Если же кого-то из Романовых постигало несчастье, его имя тут же вычёркивалось из списка имён для будущих наследников престола. Классические примеры: после убийства Павла I мальчиков с таким именем в семье Романовых больше не было, а популярное имя Пётр из-за трагической участи и ранней кончины Петра III тоже стало табуированным. Особое предпочтение Романовы отдавали именам Николай и Александр, их носители отличались крепким здоровьем, и в жизни им сопутствовала удача.
В наши дни эта славная традиция, к сожалению, забыта. Сказались семьдесят лет советской власти, во время которых во многих семьях сведения о предках были утрачены. Тем не менее мы можем, следуя правилу имянаречения династии Романовых, оградить своего ребёнка от горестей, выпавших на долю его ближайших предков.
Как нельзя называть своих детей
В России и в большинстве стран мира негласно запрещено называть ребенка в честь Бога или его тёмного антагониста. Малыша с именем Иисус или Антихрист никогда не окрестят в церкви. Это воспринимается как богохульство. Согласно народным преданиям, также не рекомендуется давать ребёнку имя его ближайшего родственника. Считается, что в этом случае он получит не только имя, но и судьбу человека, в честь которого наречён.
Хорошо, если это дедушка-генерал, а если дядя-алкоголик, раньше времени покинувший этот мир? Нежелательно, когда мать с дочерью или отец с сыном носят одинаковые имена, потому что в этом случае защита ангела-хранителя делится на двоих, причём основное внимание представитель высших сил будет уделять старшему члену семьи. По поверьям категорически нельзя давать девочкам мужские имена, а мальчикам женские, так как в таком случае девочка приобретет не свойственные женскому полу мужские черты характера и наоборот.
Держите имя в тайне
Впрочем, порой даже самое удачное имя может оказаться настоящим проклятием. Это возможно, если его узнает недоброжелатель или колдун и наведёт на человека порчу. Чтобы этого избежать в древности ребёнку давали несколько имён. И главное из них знали только ближайшие родственники. Недаром у ряда народов мира имя Бога является тайной, которая открыта лишь узкому кругу посвященных. В наши дни бывает, что за человеком закрепляется прозвище, а настоящее имя забывается. Как правило, у таких людей карьера и личная жизнь складываются значительно лучше, чем у остальных.
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