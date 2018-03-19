Тысячный с начала года малыш зарегистрирован в Вологде

Вероника Башмакова стала тысячным ребенком, зарегистрированным в Вологодском ЗАГСе с начала 2017 года. Свидетельство о рождении малышки зарегистрировали сегодня.

Девочка — первый ребенок у молодой мамы Алены из Вологодского района. На свет она появилась 7 марта весом 3,8 кг, сообщает пресс-служба регионального управления ЗАГС по Вологде и Вологодскому району.

Напомним, что в феврале на Вологодчине появились на свет 965 малышей. Среди новорожденных — восемь двоен и одна тройня. Самым популярным именем среди мальчиков стал Илья. Девочек чаще всего называли Екатеринами и Ксениями.