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Оганезов: Раньше детей рожали проще!
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Оганезов: Раньше детей рожали проще! 

Национальная Служба Новостей 8 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Топ-1: ЦИК объявил предварительные результаты президентских выборов Левон Оганезов: ЦИК объявил предварительные итоги президентских выборов. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, Владимир Путин набрал более 76 процента голосов.
Честно говоря, я думаю, что это как раз то, что нам сейчас нужно, это человек, которому все доверяют. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание: что это такое, окончательные результаты выборов еще не объявлены, а уже сделано заявление о планах по изменению состава правительства. Ну подождите немножко, ребята! Но, это перестарались помощники Путина, не он сам. А так, мы все очень рады, особенно — работники искусства. Нам важно ничего не менять: мы привыкли к тому, что есть, и так уже и будем действовать. Так что поздравляю нашего президента с переизбранием.
Топ-2: Детское «Евровидение» пройдет в Минске в ноябре Левон Оганезов: Конкурс песни «Евровидение», участниками которого станут дети, пройдет в Минске 25 ноября. Отмечается, что подготовка к музыкальному конкурсу идет полным ходом.
Мой совет руководителям этого проекта: дайте детям больше самостоятельности! Не навязывайте им взрослых движений. Нужно научить ребенка правильно, чисто петь. Дальше нужно смотреть на индивидуальность детей, а то вы делаете всех одинаковыми. Вот такой мой совет.
Топ-3: Господдержка служит для россиян мотивацией завести ребенка Левон Оганезов: Господдержка служит мотивацией завести ребенка для половины россиянок и около трети мужчин. Таковы данные Росстата. Еще одна частая причина — надежда, что появится малыш другого пола, если первые два однополые.
Раньше заводили детей не думая, чем их кормить, заводили и все. Теперь начали все рассчитывать, как в Европе или в Америке: сперва нужно устроиться на работу, добиться хороших результатов. Я думаю, что это неправильно. А что касается однополые — не однополые, это не имеет значения. Хотя, если у вас три девочки а вы хотите мальчика — пробуйте. Вообще, не только у нас, но и по всему миру девочек на 30% больше, чем мальчиков, и где мы им всем найдет женихов? Я думаю, задача должна быть такая: воспитывать девочек так, чтобы они были умные, спортивные, не ленивые, умели готовить. Такая девушка никогда не останется одинокой!
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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