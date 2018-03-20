За и против: можно ли ребёнку смотреть мультики?

Алиса, 24 года: «Мультфильмы — неотъемлемая составляющая счастливого детства»

Моему сынишке 2,5 года, и он просто обожает мультики. Первый коротенький мультфильм он посмотрел, когда ему было месяцев 8. Он болел, плакал весь день, и я решила включить мультик на телефоне, чтобы развеселить его. С тех пор детские мультики с песенками стали нашей палочкой-выручалочкой. Прививки, дальние поездки, очереди в поликлинике или в банке, нашествие гостей — сынок может пережить что угодно, если увидит любимых героев.

Мультфильмы — неотъемлемая составляющая счастливого детства (я, когда была маленькая, тоже очень любила их смотреть, да и до сих пор не откажусь). Так какой смысл лишать ребёнка удовольствия? Ведь всё равно рано или поздно малыш начнёт их смотреть, когда родителей не будет дома. Или увидит в гостях. Или в магазине. И чем ждать, пока он начнёт бредить мультиками и смотреть всякие низкосортные, лучше включить ему то, что родители сочтут нужным. Современные мониторы не портят глаза, мультики можно смотреть дозированно, есть и очень интересные развивающие.

Я не вижу никакого плохого влияния мультфильмов на моего сына. Да, он может устроить истерику, если ему не включили мультик по какой-то причине, но с тем же успехом он истерит из-за игрушек и еды. Он очень развит, неплохо говорит, многие фразочки из любимых серий воспроизводит, играет в мультяшных героев. Всё прекрасно!

Евгения, 27 лет: «Мультфильмы — это для ленивых и эгоистичных мам»

Кто-то считает, что мультфильмы безвредны? Как бы не так! Это как наркотик — дети подсаживаются на мультики. Стоит раз включить, и они уже жить без мультиков не могут. Все же в курсе, что у некоторых малышей мультфильмы вообще вызывают эпилептические приступы? Это вредно и для глаз, и для развития, наверняка тормозит речь.

У меня двое детей-дошкольников, и ни один из них не смотрит мультики. Мы всегда находим, чем заняться, умеем развлечься и успокоиться. Они много играют, строят из конструктора, ставят кукольные спектакли, рисуют, лепят, интересуются книгами, учатся читать и считать. Думаете, они бы делали всё это, если бы я каждый день сажала их перед телевизором?

Мультфильмы — это для ленивых и эгоистичных мам. Конечно, это невозможно контролировать всю жизнь, и когда-то ребёнок начнёт смотреть мультфильмы. Но если вам не всё равно, лучше почитать книгу и позаниматься, поиграть с малышом.

Андрей Цветков , доктор психологических наук, профессор, научный руководитель Центра нейропсихологии «Изюминка»:

Нередко складывается впечатление, что «мультики», а вовсе не «мама» — главное слово в детской судьбе. Увы, часто виной тому поведение самих родителей: мультфильмами подменяют прямое общение, развлекают, отвлекают во время неприятных процедур.

Первоначальный интерес любого малыша к скачущим на экране картинкам чисто сенсорный, ведь уже во второй половине первого года жизни начинается активное исследование мира, накопление впечатлений. А тут чувственные ощущения не надо добывать, они «валятся» на голову сами. Клондайк, Эльдорадо!

Чаще всего проблема решается ограничительным режимом — в день разрешают смотреть столько-то минут. Но не стоит забывать о главной особенности любой диеты: 125 граммов еды могут быть мясом и овощами, а могут — конфетами и хлебом. Мы же кормим детей полезной и питательной пищей!

Так и с мультфильмами. Каким бы маленьким и «несознательным» ни был ребёнок, кормить его мозг надо тем, что:

понравилось бы смотреть самим взрослым (даже у меня есть фавориты среди раскрученных мультсериалов);

ставит разнообразные и сложные вопросы бытия — и познавательного, и ценностного плана (проще говоря, есть ли в мультике что-то, над чем даже взрослому приходится думать).

И обязательно смотрите мультфильмы вместе с детьми! Одна минута общего смеха или общей грусти куда ценнее, чем десять воспитательных бесед с рассуждениями, «что такое хорошо и что такое плохо»!