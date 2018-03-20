Родители и дети: кто в доме хозяин? 

Семейная иерархия — важная часть жизни и человеческих отношений. Там, где есть мама, папа и ребенок, каждый должен нести свою ответственность и пребывать в определенной роли. Внутреннее ощущение человека себя в семье может многое рассказать о том, кем он в этой семье является. Мать и отец отвечают за безопасность всех членов, условия проживания, питание и здоровье. Дети играют свою, детскую роль — растут и мечтают, радуются и огорчаются, веселятся и спорят.
Для того чтобы ребенок рос и развивался в соответствии с возрастом, учился общаться со сверстниками, мечтал, радовался жизни, планировал свое развитие, ему нужно самое главное — оставаться ребенком. Взрослые могут поддерживать его «детскую» часть, проявляя заботу, понимание, внимание к его личности. В такой семье все на своих местах.
Бывает так, что родители и дети в семье «меняются местами». Что предшествует этому? Какой характер носит такая семья? Как строится общение между ее членами и что происходит с детской психикой, когда ребенок становится другом, партнером и даже «родителем» для собственных матери и отца? Узнайте ответы на эти вопросы из данной статьи, а также то, что следует делать, чтобы вернуть ребенку детство, а себе родительский авторитет.
Почему родители «уступают место» детям?
По статистике 80% семей, обращаясь за консультацией к семейному психологу, не осознают, что большинство их проблем в том, что семейные роли перепутаны, и непонятно, кто в семье на самом деле главный — родители или ребенок?
Перепутанность ролей в семье имеет несколько причин.
- Инфантильные родители. Их поведение может «отдавать» детскостью, если они сами еще эмоционально не выросли — тогда зрелость их личности находится под большим вопросом. Такие мать и отец могут вести себя как дети: обижаться по пустякам, совершать необдуманные поступки, следовать только своим желаниям, не заботиться об окружающих и собственной безопасности. Несмотря на детское поведение, инфантильные родители имеют все же больше полномочий, потому что физически-то они повзрослели, поэтому часто в арсенале их «шалостей» и «баловства» можно наблюдать вредные привычки, беспорядочное общение, нарушение общественных границ и правил. Такое поведение может быть чревато конфликтами с окружающими и даже приводами в полицию. Если в такой семье воспитывается ребенок, то часто ему приходится брать на себя ответственность за спокойствие в доме, заботу о стариках или младших братьях и сестрах.
- Депрессивное состояние одного из родителей. Когда взрослый человек психически сломлен — в результате развода с партнером, потери близкого человека, стресса — он может перестать заботиться о своих детях и самом себе. Ребенку в семье ничего не остается, как взять эту функцию на себя. Тогда он может исполнять роль партнера для матери или отца, выслушивать жалобы, решать проблемы, помогать, поддерживать, давать советы.
- «Слепое» поклонение детям. Бывает в семьях, где ребенок является долгожданным, горячо любимым и к нему все относятся как маленькому богу. Дети в такой семье чувствуют себя главными и, спустя время, они считают, что у них есть право поучать взрослых, воспитывать их, указывать им, что делать, осуждать.
- Родители, у которых есть несколько детей, могут отказаться от того, чтобы полноценно заботиться о младших и перекладывают эту ответственность на старшего ребенка. Тогда он вынужден стать родителем для своих братьев и сестер — заботиться о них, воспитывать, решать их проблемы, полностью заниматься их жизнью, забывая о своей.
Личный опыт
Когда я был маленьким, мои родители постоянно ссорились и во время каждого конфликта они требовали, чтобы я был рядом. Мне приходилось бросать все свои дела — уроки, рисование, разговоры по телефону с друзьями — чтобы помирить их, пока каждый из них упражнялся в доказывании своей правоты. Ругаясь, они обращались ко мне с вопросами, типа «Ты только послушай, что говорит твой отец!», «Смотри, твоя мать совсем о тебе не думает!» или друг к другу «Зря я от тебя ребенка родила!», «Ты думаешь только о себе, а на ребенка тебе плевать!». Часто от этих слов мне становилось очень страшно, хотелось убежать, спрятаться, чтобы ничего не слышать. Но я не мог этого сделать, потому что думал, что должен быть рядом с родителями. Я чувствовал себя виноватым, беспомощным, и считал, что обязан сделать все, чтобы помирить их. Иногда, когда я начинал плакать или кричать на них, чтобы они немедленно прекратили ругаться, у меня это получалось. Тогда я чувствовал, что сильнее их, но, после того, как мать и отец мирились, я ощущал себя абсолютно разбитым, подавленным, мне ничего не хотелось делать, даже двигаться.
Когда дети становятся на место родителей
Перепутанные семейные роли отрицательно сказываются на детской психике. Чем это опасно?
- Ребенок лишается детства. Вместо того чтобы обучаться, развивать свои способности и таланты, исследовать мир, он рано взрослеет, решает проблемы, за которые должны отвечать взрослые.
- Дети лишаются радости. Детство — пора счастья, беззаботности и приключений. У ребенка, который в нежном возрасте вынужден быть главой семьи, нет возможности и времени жить сегодняшним днем, мечтать о светлом будущем, строить планы, общаться, дружить, заниматься хобби. Если вместо этого ему приходится ставить на первое место не свои интересы, а родителей или младших братьев и сестер, то он часто будет тревожен, подавлен, лишен привилегий, которые положены в детском возрасте.
- У ребенка от смены ролей в семье может возникнуть невроз — это проблемы со сном и аппетитом, нарушение поведения, проявление агрессии.
Мой ребенок — мой лучший друг
Такая ситуация может возникнуть там, где между ребенком и родителями особые, дружеские отношения. Взрослые, не имея поддержки со стороны и не обладая достаточной взрослой, психической зрелостью, воспринимают ребенка как друга. Тогда они делятся с ним своими проблемами на работе и в личной жизни, сплетничают о друзьях и знакомых, жалуются на второго родителя, даже просят совета. В таких семьях не исключено использование детей в своих целях: «Мы с тобой должны сделать так, чтобы отец к нам вернулся» или «Ты заменил мне всех. Мне кроме тебя в жизни больше никто не нужен». Такие отношения — непосильная ноша для ребенка, отнимающая у него детскую роль, лишающая его радости, спонтанности, детской непосредственности.
Как всех в семье «поставить на место»?
Для начала нужно понять, кто в семье играет свою, а кто — чужую роль? Дети не должны заменять взрослым партнеров, друзей, родителей. Ребенок находится на своем месте в семье тогда, когда он несет ответственность только за то, что происходит с ним и его не «впутывают» в ошибки, отношения, настроение и проблемы взрослых.
Как перестать «опираться» на ребенка, когда на душе плохо и не с кем поговорить? Найти другого, взрослого человека, способного выслушать и помочь.
Как перестать воспринимать детей как мудрых советчиков и помощников? Начать помогать себе самостоятельно. Для этого стоит определиться со своими желаниями и целями. Наладить отношения с партнером, если в них есть сложности, завершить общение, которое не приносит радости, построить новую связь, не посвящать детей в подробности своей личной жизни.
Тайны от детей — польза для детей
Дети будут всегда оставаться на своем месте, расти здоровыми и счастливыми, если родители не станут посвящать их в свои отношения и проблемы, начнут объединяться не с ними, а друг с другом.
Ребенок не должен знать:
- Об интимных отношениях матери и отца.
- О причинах ссор и скандалов между родителями.
- О прошлых отношениях взрослых с противоположным полом.
- Об изменах, обидах и конфликтах.
Так взрослые научатся нести ответственность за свою жизнь и отношения самостоятельно, оставляя тем самым ребенку время, место и возможность для счастливого развития, детства, адаптации к социуму.