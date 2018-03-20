Лионель Месси: «У меня есть дети, жена, семья. Все остальное вторично»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что после рождения сыновей Тьяго, Матео и Чиро он стал иначе относиться к футболу и к критике в свой адрес. По словам футболиста, он немного поменял свои приоритеты.

— После рождения детей я стал иначе смотреть на вещи. Конечно, я не люблю проигрывать, но теперь я иначе к этому отношусь, — цитирует Месси La Cornisa. — У меня есть дети, жена, семья. Все остальное вторично. В футболе бывают неожиданности, но нельзя выигрывать все. Со мной рядом моя семья, мои братья, и я всегда могу с ними обсудить любые события.