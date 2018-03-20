Самый сложный тест про принцесс Диснея

Думаете, что благодаря дочке уже знаете все о принцессах Диснея? И мультики по сто раз смотрели, и «интересные факты» читали, и со странными фанатскими теориями знакомы, и все песни можете спеть на трех языках?

Мы составили для вас очень сложный тест на знание диснеевских мультфильмов про принцесс. Не волнуйтесь, если ничего не угадаете, зато узнаете много нового. Детям тоже будет интересно, так что советуем проходить тест вместе!

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