«Женщина-борщ-декрет». Почему вы всегда будете плохой матерью в глазах окружающих

Самое главное, что я поняла за свой трехкратный опыт материнства: что бы вы ни выбрали, кормить грудью или использовать смесь, спать совместно или раздельно, делать или не делать прививки — в глазах родственников и знакомых вы все равно будете плохой матерью.

Аналогично с декретом. Если женщина берет отпуск по уходу за ребенком, то через какое-то время в глазах общественности она становится «клушей», если же вы в декрет не уходите, а в роддом уезжаете практически с рабочего совещания, как в моем случае, то приготовьтесь к клейму «карьеристки» и «матери-ехидны». Поэтому мой главный совет работающим мамам — расслабьтесь и будьте счастливы. Меньше всего вас должно заботить мнение других.

Российское общество достаточно консервативно. У нас до сих пор очень сильны гендерные стереотипы: «мужчина-добытчик» и «женщина-борщ-декрет». В европейских странах работающим мамам жить намного проще. В Швеции, например, есть так называемые «отцовские дни»: папа имеет возможность уйти в декретный отпуск с ребенком на 90 дней, но матери их передать нельзя. Если мужчина эту возможность не использует, то оплачиваемые дни родительской страховки просто пропадут. Это часть государственной политики — такой подход помогает отцам стать более ответственными. Ведь иногда выбор сказки на ночь и ответы на непростые вопросы ребенка — куда более сложная и важная задача, чем подготовка годовых отчетов и проведение бизнес-встреч.

Еще одна причина, почему европейским матерям жить намного проще, — это среда «kids-friendly». Вы можете не переживать, что вы работающая мама, потому что спокойно ходите на работу с ребенком. В крупных компаниях и при университетах обязательно существуют детские комнаты, где женщина может оставить ребенка с няней или прийти и покормить ребенка грудью. Слинги позволяют брать младенцев на лекции, конференции или выступать с ними на сессиях Европейского парламента в Страсбурге, как в случае с депутатом Личией Ронзулли, чья дочь не покидала свою работающую маму ни на минуту.

Современная работающая мама — это не исключение даже для Японии, где на протяжении столетий женщина, выходившая замуж, становилась хранительницей очага. Правительство Абэ поставило перед собой задачу увеличить количество женщин в руководящем составе компаний. И оно действительно возросло. Но никаких послаблений для женщин нет. Если ты уходишь в отпуск по уходу за ребенком, то легко теряешь место. Поэтому декрет японкам брать невыгодно. Выручают частные детские сады, которые принимают детей с рождения и работают до тех пор, пока мама не придет с работы. Работающая женщина в Японии и частный детский сад — это признак элитарности. Поэтому никто не гнобит себя за то, что «жертвует материнством».

Работающая мама — это общемировая тенденция и Россию она точно не обойдет. Поэтому не переживайте, что вы не уделяете своему ребенку должного внимания, помните, главное не количество, а качество. Пусть у вас будут запретные на работу часы, когда вы отказываетесь от ноутбука и телефона и принадлежите только ребенку. Вечерняя сказка, совместный завтрак, воскресные походы в театр. Так и говорите своим коллегам: извините, но я «воскресная мама» и у меня «Колобок».

Если ваша работа позволяет, не бойтесь брать ребенка на нее с собой. Иногда для детей это большее счастье, чем поход в цирк или зоопарк. Работающий принтер, офисные органайзеры, полки с книжками могут быть куда увлекательнее, чем комната Монтессори.

Но многое зависит от ребенка. Есть дети спокойные, а есть не очень. Трехлетка может спокойно рисовать в уголке, пока вы ведете совещание, а может и разнести ваш офис до основания. Кто-то готов смириться с бутылкой, а кто-то берет исключительно грудь. Поэтому универсальных рецептов тут нет, и в каждом конкретном случае придется искать вариант, который устроит вас, а главное — вашего малыша. Возможно, удобнее оставить младенца дома, а на работу ходить с вашим новым другом — молокоотсосом. Моя вторая дочь оказалась из разряда антибутылочников. Поэтому они с няней или бабушкой сопровождали меня и на работу, и на конференцию за границу, и в Останкино, когда меня приглашали на передачи.

И самое главное вы должны быть уверены, что ваша работа вам нравится и приносит счастье. Наверное, только в этом случае удастся совместить карьеру и материнство. Недавнее исследование Кейтлин Макгин, профессора Гарвардской бизнес-школы, показало, что дочери работающих мам в зрелом возрасте более успешны, чем их сверстницы, чьи мамы были домохозяйками. По мнению исследователей, мамы влияли на дочерей своим примером.

Мои младшие дети без слез провожают меня по утрам, потому что понимают, что работа — это важно, а мама их не бросает, просто надо подождать. Я же поняла, что для меня естественнее и комфортнее быть работающей мамой, потому что только так я смогу быть счастливой. Развиваясь сама, я смогу дать больше своим детям. Но подчеркну, что у каждого свой путь. Кому-то больше нравится сидеть с ребенком дома, гулять с ним, рисовать, лепить. Я восхищаюсь такими людьми, потому что лепка для меня — это страшный сон, куда страшнее ночного совещания.

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